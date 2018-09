Tênis: campeã do US Open, atleta japonesa entra no top 10

A japonesa Naomi Osaka, campeã do Aberto dos Estados Unidos no último sábado, deu um salto de 12 posições no ranking da WTA e entrou no top 10: aos 20 anos, aparece na sétima colocação.

Osaka venceu a americana Serena Williams por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4) na final e chegou aos 4.115 pontos. No melhor momento da carreira, a japonesa precisou resistir às vaias e pressões da torcida – irritada com as discussões entre Serena e o árbitro, o português Carlos Ramos – durante o jogo e até na cerimônia de premiação.