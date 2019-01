Tênis: Bia Haddad vence na chave principal do Aberto da Austrália

Depois de avançar no qualyfing, a brasileira Bia Haddad Maia avançou à segunda rodada do Aberto de tênis da Austrália ao bater, na manhã desta segunda-feira 14, a americana Bernarda Pera por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4.

Na próxima fase, a tenista paulista de 25 anos, 195ª colocada do ranking da WTA, terá uma missão complicada: enfrentará a alemã Angelique Kerber, atual número 2 do mundo, que eliminou a eslovena Polona Hercog, com facilidade, por duplo 6/2.

Sharapova impiedosa – A tenista russa Maria Sharapova, 30ª do mundo, estreou no Grand Slam em Melbourne com uma vitória arrasadora sobre a jovem britânica Harriet Dart: duplo 6/0, em apenas 1 hora e 3 minutos.

Na segunda rodada, Sharapova enfrentará a sueca Rebecca Peterson, que superou a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 6/1.