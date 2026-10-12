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Tênis: Belga surpreende Alcaraz em Xangai e confirma Zverev como número 1 do mundo

Zizou Bergs supera o número 3 do mundo em sets diretos, avança à quarta rodada e define a liderança do ranking da temporada de 2026

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 10h16 | Atualizado em 12 out 2026, 10h18
Dois tenistas, um de boné branco e camiseta branca com detalhes amarelos, e outro de regata roxa e preta, apertam as mãos sobre a rede da quadra, com a raquete do segundo na mão esquerda. O público está desfocado ao fundo
Zizou Bergs surpreende Carlos Alcaraz na segunda-feira, 12, no Shanghai Masters - (HECTOR RETAMAL/AFP)
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Nesta segunda-feira, 12, o belga Zizou Bergs derrotou o espanhol Carlos Alcaraz por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 7-6(4), pelo Xangai Masters, disputado na Qizhong Forest Sports City Arena. A vitória na quadra rápida garantiu Bergs na quarta rodada do torneio ATP Masters 1000 e, ao mesmo tempo, confirmou que o alemão Alexander Zverev terminará a temporada de 2026 como o número 1 do mundo.

Atual número 39 do ranking da ATP, Bergs precisou de duas horas e três minutos para superar o segundo cabeça de chave do torneio e terceiro colocado mundial. O jogador belga aproveitou as condições velozes da quadra para quebrar o serviço de Alcaraz em três oportunidades e teve grande rendimento no saque, vencendo 79% dos pontos disputados com o primeiro serviço (37 de 47). O resultado marcou o maior triunfo de sua carreira por ranking e igualou o histórico no ATP em 1 a 1.

O confronto ganhou contornos dramáticos no segundo set, quando Bergs sacou para fechar o jogo em 5 a 4. Empurrado pelo público em Xangai, Alcaraz devolveu a quebra e forçou o tie-break. No desempate, o belga de 27 anos abriu 3 a 1, cometeu uma dupla falta, mas venceu três pontos seguidos a partir do 4 a 4 para selar a vitória.

Após o triunfo, Bergs destacou a superação da barreira psicológica diante das principais estrelas do circuito: “Muitas vezes tenho respeito demais por esses caras, o que faz parte da minha cultura e tenho orgulho disso, mas atrapalha um pouco na hora de jogar contra eles; no ano passado aqui contra [Novak] Djokovic joguei contra o nome, e não contra o cara”. O tenista acrescentou sobre a evolução de sua confiança: “Ter esse momento é um alívio, pois sinto que agora realmente posso vencer esses caras, não apenas jogar contra eles, mas vencer contra eles”.

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O resultado gerou impacto direto na classificação geral masculina. A derrota de Alcaraz garantiu matematicamente que Alexander Zverev, atual vice-líder mundial, encerre 2026 como o número 1 do ano pela ATP, tornando-se o primeiro alemão da história a obter a honraria.

Campeão pela primeira vez na ATP em Eastbourne este ano, Bergs enfrentará o defensor do título Valentin Vacherot ou Tommy Paul na quarta rodada, com a meta de igualar as quartas de final alcançadas em Xangai na temporada passada.

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(Com AFP)

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