Tênis: ATP lança nova Copa do Mundo por equipes

A ATP, que organiza o circuito profissional masculino de tênis, lançou nesta quinta-feira, 15, o ATP Cup, uma nova versão da Copa do Mundo por equipes, com apoio dos principais nomes da modalidade, incluindo o sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo. A competição é uma adaptação do torneio por equipes disputado em Düsseldorf, na Alemanha, entre 1978 e 2012.

Ao todo, serão 24 países participantes, divididos em seis grupos de quatro. Os duelos serão definidos em três confrontos, dois de simples e um de duplas – todos em melhor de três sets. O sérvio Novak Djokovic representou os jogadores no lançamento do evento, na O2 Arena, em Londres, ao lado de Chris Kermode, presidente-executivo da ATP, e Craig Tiley, presidente da Federação de Tênis da Austrália.

“Jogamos 90% do tempo de forma individual, não temos muitos torneios por equipe. É uma imensa honra representar o meu país e um grande privilégio vestir as cores da minha nação”, afirmou Djokovic.

O ATP Cup será disputado entre 3 e 12 de janeiro de 2020, em três cidades australianas, que serão reveladas em março do próximo ano. A premiação total alcançará os 15 milhões de dólares (pouco mais de 56,8 milhões de reais). Além disso, serão distribuídos 750 pontos no ranking aos campeões, segundo a ATP.