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Tênis: após gesto contra plateia, Medvedev é desclassificado em jogo contra Djokovic; veja

Sérvio está classificado para a final do ATP 500 de Pequim

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 11h36 | Atualizado em 6 out 2026, 09h43
Tenista masculino de barba, vestindo camisa azul e shorts pretos, golpeia a bola com a raquete em quadra azul durante partida, com público nas arquibancadas ao fundo
Daniil Medvedev devolve uma bola contra o sérvio Novak Djokovic durante a semifinal de simples masculina, no sexto dia do China Open, no Centro Nacional de Tênis - (Lintao Zhang/Getty Images)
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O sérvio Novak Djokovic (11º do mundo) classificou-se nesta segunda-feira, 5, para a final do ATP 500 de Pequim após a desclassificação de seu adversário, Daniil Medvedev (5º), no final do segundo set, ao término de uma partida que, até aquele momento, era de altíssimo nível.

Enquanto perdia por 7-5, 5-3 e 15-15 para o ex-número 1 do mundo, o russo, em um gesto de irritação, rebateu em direção aos espectadores sentados atrás dele uma bola que havia batido nas placas de publicidade do fundo da quadra.

 

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Poucos instantes depois, o árbitro de cadeira comunicou sua desclassificação, confirmando assim a vaga de Djokovic para sua primeira final desde a do Australian Open, em janeiro. Nesta terça-feira, o sérvio de 39 anos tentará conquistar o 102º título de sua carreira contra o australiano Alex De Minaur (9º).

Tenista Novak Djokovic em quadra azul, vestindo camisa polo vinho e shorts brancos, golpeia a bola amarela com a raquete. Ele está com a boca aberta, em movimento de corrida, com o corpo inclinado para frente e o braço estendido. Ao fundo, um painel escuro com letras chinesas e logotipos brancos
Novak Djokovic, da Sérvia, devolve uma bola contra Daniil Medvedev, da Rússia, durante a semifinal de simples masculino do torneio de tênis China Open, em Pequim (Greg Baker/AFP)
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‘Profundamente arrependido’

Daniil Medvedev disse estar “profundamente arrependido” por ter atingido um homem com uma bola durante a semifinal do China Open contra Novak Djokovic. “Antes de tudo, sinto muito pelo torcedor”, disse ele aos repórteres após o jogo, acrescentando que foi “100% um acidente” e que gostaria de pedir desculpas ao torcedor pessoalmente.

(Com AFP)

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