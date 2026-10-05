Tênis: após gesto contra plateia, Medvedev é desclassificado em jogo contra Djokovic; veja

O sérvio Novak Djokovic (11º do mundo) classificou-se nesta segunda-feira, 5, para a final do ATP 500 de Pequim após a desclassificação de seu adversário, Daniil Medvedev (5º), no final do segundo set, ao término de uma partida que, até aquele momento, era de altíssimo nível.

Enquanto perdia por 7-5, 5-3 e 15-15 para o ex-número 1 do mundo, o russo, em um gesto de irritação, rebateu em direção aos espectadores sentados atrás dele uma bola que havia batido nas placas de publicidade do fundo da quadra.

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Poucos instantes depois, o árbitro de cadeira comunicou sua desclassificação, confirmando assim a vaga de Djokovic para sua primeira final desde a do Australian Open, em janeiro. Nesta terça-feira, o sérvio de 39 anos tentará conquistar o 102º título de sua carreira contra o australiano Alex De Minaur (9º).

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‘Profundamente arrependido’

Daniil Medvedev disse estar “profundamente arrependido” por ter atingido um homem com uma bola durante a semifinal do China Open contra Novak Djokovic. “Antes de tudo, sinto muito pelo torcedor”, disse ele aos repórteres após o jogo, acrescentando que foi “100% um acidente” e que gostaria de pedir desculpas ao torcedor pessoalmente.

(Com AFP)