Tênis: Andy Murray anuncia retorno à chave de simples

O britânico Andy Murray confirmou nesta sexta-feira, 9, em suas redes sociais, que voltará a competir na chave de simples na semana que vem, no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Sete meses depois de uma delicada cirurgia no quadril, o tenista estava disputando apenas torneios de duplas.

“Essa é a sensação de quando você aceita um wild card (convite) para Cincinatti”, escreveu o britânico de 32 anos, no Facebook, onde publicou uma foto em que aparece vibrando.

Caso não tenha problemas na transição para a chave de simples, Murray poderá disputar o US Open, em Nova Iorque, marcado para o dia 26 de agosto. O tenista não disputa um Grand Slam desde janeiro, quando entrou em quadra no Aberto da Austrália.

Andy Murray liderou o ranking da ATP em 2017, mas despencou para a posição de número 325 depois da cirurgia, em janeiro. Ele levantou a taça do Us Open, em 2012, e duas de Wimbledon, em 2013 e 2016. Além disso, o britânico foi bicampeão dos Jogos Olímpicos em 2012, em Londres, e 2016, no Rio de Janeiro.

