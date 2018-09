A espera dos torcedores apaixonados pelo futebol americano terminará na noite desta quinta-feira, quando terá início a temporada 2018/2019 da NFL (Liga Nacional de Futebol, em português), principal liga da modalidade no mundo e que reúne os melhores jogadores da categoria. O jogo de estreia acontece às 21h20 (horário de Brasília), entre o atual campeão Philadelphia Eagles e o Atlanta Falcons, com transmissão da ESPN. No domingo, a temporada começa de vez com a disputa de 13 jogos.

Cada vez mais equilibrada, a edição promete mais surpresas e uma acirrada disputa pelo título. Um dos fortes candidatos segue sendo o New England Patriots, equipe, liderada pelo quarterback Tom Brady, marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, que chegou quatro vezes ao Super Bowl, a grande decisão do campeonato, nesta década, e foi o vice-campeão em 2018, perdendo para o Philadelphia Eagles.

A conquista inédita foi marcada pela superação do time da Pensilvânia, que perdeu no fim da temporada regular o seu quarterback titular, o promissor Carson Wentz, por problemas físicos e teve de escalar o reserva e desacreditado Nick Foles nos jogos decisivos. O jovem atleta mostrou enorme segurança e liderou os Eagles para a conquista do histórico título, com vitória por 41 a 33 sobre o New England Patriots.

Um dos grandes motivos pela paixão dos torcedores com o futebol americano é o forte equilíbrio encontrado na NFL, com equipes com poderios financeiros praticamente iguais. Além disso, os grandes jogadores não se concentram apenas em uma ou duas equipes, mas sim dispersados em todos os times da Liga. Para essa temporada, as franquias se reforçaram ainda mais e a tendência é que os jogos e a luta pelo título seja ainda mais imprevisível.

O formato da NFL

A NFL é a principal liga de futebol americano do mundo, mas passou por um longo processo até se tornar um fenômeno global. Foi criada na década de 1920, porém não era a única liga da modalidade, nutrindo certa rivalidade com a AFL (Liga Americana de Futebol, em português) na década de 1960.

Por causa da inflação dos salários dos jogadores e para aumentar a competitividade, a NFL e AFL decidiram se unir, criando também, em 1966, o Super Bowl, que juntaria o campeão de cada conferência para saber qual equipe seria considerada a melhor dos Estados Unidos.

O formato do campeonato é um pouco diferente das de competições do futebol da bola redonda: são 32 times divididos em duas Conferências, a Americana e a Nacional. Dentro de cada Conferência, são quatro divisões: a Norte, a Sul, a Leste e a Oeste.

Diferentemente de outras competições, os torneios americanos não possuem um sistema de sorteio. Ou seja, desde 2002, quando o Houston Texans entrou na Liga, as oito divisões permanecem exatamente iguais, sem mudanças a cada temporada. Com isso, cria-se uma forte rivalidade entre as franquias da mesma divisão, pois se enfrentam todo ano, ao menos, em duas oportunidades.

Depois de 16 jogos na temporada regular (são 17 semanas porque sempre há uma rodada de descanso para cada equipe), todos os campeões de divisão, mais os dois melhores de cada Conferência que não venceram suas divisões, avançam para a pós-temporada. Após decidir o campeão de cada Conferência, os times se enfrentam no Super Bowl, a grande decisão da NFL.