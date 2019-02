Teliana Pereira perde após 14 jogos de invencibilidade

A tenista brasileira Teliana Pereira foi eliminada nas oitavas de final do Torneio de Marrakesh nesta quarta-feira pela húngara Timea Babos, 86ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 6/7 (5/7) e 6/4, em 2 horas e 52 minutos de jogo. A brasileira, atual 81ª no ranking, havia vencido as últimas 14 partidas.

Teliana chegou para jogar em Marrakesh embalada por dois títulos em sequência, ambos na Colômbia: o ITF de Medellín e o Torneio de Bogotá, conquista que marcou o fim do jejum de 27 anos sem títulos brasileiros no circuito da WTA. Agora, Timea Babos enfrentará a italiana Flavia Pennetta (26ª no ranking) nas quartas de final.

No jogo, Teliana oscilou bastante diante da húngara, tanto que perdeu o primeiro set por 6/0. Na segunda parcial, a brasileira conseguiu quebras de saque no quarto e sexto games, abrindo 5/1. Depois, perdeu o seu saque duas vezes e levou o jogo para o tie-break, quando se deu melhor e levou o duelo pra o terceiro set. Na última parcial, a brasileira começou com a quebra de saque, mas acabou perdendo por 6/4.

(Com Estadão Conteúdo)