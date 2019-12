Técnico romeno Mircea Lucescu tem oferta do Santos: ‘Me sinto honrado’

O veterano técnico romeno Mircea Lucescu revelou nesta terça-feira 17 que recebeu uma oferta do Santos para substituir Jorge Sampaoli. O ex-treinador do Shakhtar Donetsk, no entanto, disse que só tomaria uma decisão em 2020, o que pode inviabilizar o negócio, pois o clube paulista tem pressa por uma definição.

“A oferta do Santos é concreta e séria. Ainda não tomei nenhuma decisão, tomarei depois do Ano Novo, porque há outras propostas interessantes”, arfirmou Lucescu à Gazeta Sporturilor, da Romênia. “A oferta do Brasil me honra. Mas está longe de casa. Este é o único impedimento. Minha esposa não está muito feliz com essa perspectiva”, completou, sincero, o treinador de 74 anos.

Lucescu é um velho admirador do futebol brasileiro. Como jogador, enfrentou o Brasil na derrota por 3 a 2 da Romênia na Copa do Mundo de 1970, no México, e se orgulha de ter trocado camisa com Pelé na ocasião.

Como técnico, dirigiu equipes importantes como a Inter de Milão e o Galatsaray e passou 12 anos no Shakhtar Donetsk, onde aprendeu a falar português com as dezenas de brasileiros que contratou, como Willian, Fernandinho, Taison, Dentinho, Luiz Adriano, Douglas Costa, entre tantos outros. Seu último trabalho foi na seleção da Turquia.

Publicidade

Mircea também é pai de Razvan Lucescu, treinador do Al Hilal, clube saudita que nesta terça-feira tentará surpreender o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes.

(com Gazeta Press)