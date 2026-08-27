Técnico Eduardo Coudet define futuro no River Plate após eliminação na Sul-Americana

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Após a dolorosa eliminação do River Plate na Copa Sul-Americana para o Independiente Santa Fé, o técnico Eduardo Coudet renunciou ao cargo. A decisão, confirmada pelo presidente Stefano Di Carlo, abre espaço para Leonardo Ponzio assumir interinamente. A derrota nos pênaltis marcou o fim da passagem de Coudet.

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O treinador Eduardo Coudet anunciou nesta quinta, 27, sua renúncia do River Plate, após a eliminação da equipe para o colombiano Independiente Santa Fé nos pênaltis, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

“Coudet nos comunicou sua vontade de dar um passo para o lado. É uma decisão que tomamos de comum acordo com o ‘Chacho’”, confirmou Stefano Di Carlo, presidente do River, durante uma coletiva de imprensa no estádio Monumental.

Di Carlo anunciou que o treinador interino será Leonardo Ponzio, que comanda os treinos da equipe a partir da tarde desta quinta, junto dos assistentes técnicos Marcelo Escudero e Christian Manfredi, e dos preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.

Eliminação na Sul-Americana

A saída de Coudet acontece um dia depois da eliminação do River Plate nas oitavas de final da Sul-Americana. O jogo contra o Santa Fé foi adiado devido ao terremoto que atingiu a Colômbia há duas semanas. No jogo de ida, realizado em Bogotá no dia 19 de agosto, as equipes ficaram no 0 a 0.

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Nesta quarta, 26, se enfrentaram no Estádio Monumental, na Argentina. Com bola rolando, o jogo terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Sebatián Driussi para os donos da casa aos 7 minutos do segundo tempo, e de Franco Fagúndez aos 36 minutos da segunda etapa. A vaga foi decidida em uma dramática disputa de pênaltis: ao todo foram 22 cobranças. O goleiro do River Plate, Santi Beltrán, foi de herói a vilão, defendendo três cobranças dos adversários, mas isolando o seu próprio chute da marca da cal. O goleiro Aspirilla do Santa Fé converteu a sua na sequência para sacramentar a vitória dos visitantes colombianos por 8 a 7 nas penalidades.

Na saída do jogo, o ainda técnico do River, Coudet, não falou com a imprensa.

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(Com AFP)