Técnico do PSG confirma Neymar para jogo neste sábado: ‘Necessário’

O técnico alemão Thomas Tuchel confirmou nesta sexta-feira- 13, o retorno de Neymar ao Paris Saint-Germain para o jogo contra o Strasbourg, neste sábado, às 12h30 (de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, pela quinta rodada do Campeonato Francês. O atacante brasileiro estava afastado enquanto negociava – sem sucesso – uma saída para o Barcelona.

“Estou feliz que o mercado acabou e agora tudo está claro. Temos muitos jogadores talentosos, temos o Ney e agora não existe mais nenhuma distração, ele pode se concentrar em nós. O retorno dele é necessário”, afirmou Tuchel, em coletiva nesta sexta, em Paris.

Neymar não defendia o PSG desde o dia 11 de maio, na vitória por 2 a 1 sobre o Angers, pela 36ª rodada da última edição do Campeonato Francês. O craque, desde então, precisou lidar com uma lesão no tornozelo – que o tirou da Copa América – e com uma acusação de estupro registrada em São Paulo pela modelo Najila Trindade, mas arquivada por falta de provas. O furacão na vida de Neymar fez com que ele forçasse um retorno ao Barcelona, que fracassou na tentativa de contratá-lo.

O Paris Saint-Germain lidera o Campeonato Francês com 9 pontos em quatro rodadas, todas sem o brasileiro, que defendeu a seleção em amistosos contra Colômbia e Peru e se reapresentou, em silêncio, ao clube na última quinta. Neymar terá o desafio de reconquistar a torcida parisiense, que o xingou na estreia da equipe na temporada e mostrou faixas de protesto contra ele. “Estou convencido de que ele vai dar tudo para alcançarmos nossos objetivos”, garantiu Tuchel.

(Com Estadão Conteúdo)