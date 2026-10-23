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Esporte

Técnico do Bayern de Munique desmaia em treino e é levado ao hospital

Vincent Kompany sofre de uma infecção viral desde a última semana

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 14h17
Homem negro careca, com barba e bigode curtos, veste camiseta preta, olhando para a direita com a mão direita no queixo, em fundo cinza desfocado
Resto da equipe de Kompany assumirá seus trabalhos por enquanto (Stuart Franklin - UEFA/UEFA/Getty Images)
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O técnico do Bayern de Munique sofreu um desmaio nesta sexta-feira, 23, durante o treino de um dos times reserva do clube, no centro de treinamento Sabern Strasse. Vincent Kompany sofre de uma infecção viral desde a última semana, e o clube confirmou hoje a hospitalização do técnico após o desmaio. 

O Bayern afirmou em nota que Kompany passará por uma “examinação completa”, e que permanecerá sob cuidados médicos. Os assistentes do técnico assumirão suas atividades até que ele possa retornar ao trabalho. “A saúde de Vincent Kompany é nossa prioridade máxima. Nós no Bayern faremos todo o possível para garantir sua recuperação rápida”, disse Max Eberl, membro do conselho do clube.

A infecção viral de Kompany já havia sido tratada pelos médicos do Bayern, o que fez com que ele não pudesse participar dos compromissos de imprensa do último sábado, quando o time venceu o Leipzig por 6 a 1. Além disso, Vincent também perdeu as sessões de treinamento desta segunda e terça. 

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Leia abaixo a nota completa do clube

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Vincent Kompany precisou de atenção médica após desmaiar durante o treino do time de reservas do Bayern nesta sexta-feira. O técnico assistia à sessão. Kompany passará por uma examinação completa no hospital e ficará sob cuidados médicos. Sua equipe de treinamento ficará responsável por todas as atividades até segunda ordem. 

Max Eberl, membro do conselho para o esporte: ‘A saúde de Vincent Kompany é nossa prioridade máxima. Nós no Bayern faremos o possível para garantir sua recuperação rápida. Viinie está recebendo toda a ajuda médica e suporte necessários, e a todo momento em que precisa. Sua equipe de treinamento, em quem temos completa confiança, ficará responsável por seus trabalhos. Todos nós no Bayern desejamos a ele uma recuperação plena’.

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