Técnico do Arsenal é multado em R$ 39 mil por chutar garrafa na torcida

Londres – O técnico do Arsenal, Unai Emery, foi multado nesta segunda-feira, 31, em 8 mil libras (cerca de R$ 39 mil) por chutar uma garrafa de água em direção aos torcedores durante o empate, por 1 a 1, com o Brighton, no Amex Stadium, dia 26 de dezembro, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O treinador espanhol, de 47 anos, pediu desculpas imediatamente a um torcedor e ainda foi visitá-lo em casa. “Emery aceitou a penalidade padrão”, disse a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), em comunicado nesta segunda-feira. “Sua conduta preocupou durante o jogo contra o Brighton em 26 de dezembro de 2018.”

Apesar da multa, Emery, cuja equipe foi goleada por 5 a 1 pelo Liverpool, no sábado, 29, está livre para trabalhar na partida contra Fulham, nesta terça-feira, 1, em Londres, pela 21ª rodada.

Com 38 pontos, o Arsenal é o quinto colocado no Inglês, 16 pontos atrás do líder Liverpool. O Manchester City ocupa a segunda posição, com 47. O Tottenham vem em terceiro, com 45, e o Chelsea acumula 43 pontos, figurando no quarto posto.