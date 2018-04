Técnico de Neymar anuncia saída do PSG ao fim da temporada

O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, anunciou nesta sexta-feira que deixará o time francês ao final da temporada. Emery, que foi para o PSG em 2016, levou o clube ao título do Campeonato Francês na atual campanha, mas seu time foi derrotado nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

“Comuniquei minha saída aos jogadores”, disse Emery. “Agradeço ao presidente Nasser Al-Khelaifi, ao diretor esportivo Antero Henrique, aos torcedores e a todos os jogadores por estas duas temporadas”.

Emery disse que o time tem um projeto forte e que o atacante brasileiro Neymar, maior contratação da história do PSG, quer “crescer cada vez mais” com o clube. “É importante estar motivado para toda partida, e estou feliz com o ânimo dos jogadores para o final da temporada”, afirmou.

Emery já comandou o Sevilla e conquistou três títulos consecutivos da Liga Europa com o time espanhol. Ele substituiu Laurent Blanc, que deixou o PSG depois de três temporadas como treinador.