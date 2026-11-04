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Esporte

Diego Souza é suspenso por um ano após usar licença falsa para ser técnico de futebol

Treinador também terá que pagar multa de 20 mil reais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 11h34 | Atualizado em 4 nov 2026, 11h36
Homem de pele morena, barba curta e cabelo raspado nas laterais, vestindo jaqueta preta acolchoada, apontando para a direita com o braço estendido, em campo de futebol com estrutura metálica desfocada ao fundo
Diego Souza, ex-jogador e técnico do Joinville (Instagram/Reprodução)
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Diego Souza é suspenso por um ano após usar licença falsa para ser técnico de futebol Priorize VEJA no Google

O ex-jogador Diego Souza, atualmente técnico do Joinville, foi suspenso por 360 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC), após ser condenado pelo uso de uma licença falsa para exercer a função de treinador. A decisão, tomada por unanimidade nesta terça-feira, 3, também determina o pagamento de uma multa de 20 mil reais. Como já cumpriu 20 dias de suspensão preventiva, Souza terá de cumprir outros 340 dias de afastamento.

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O caso é um desdobramento de uma investigação sobre um esquema de comercialização de licenças falsas de treinador envolvendo o ex-jogador argentino Alejandro Mancuso. Diego afirmou, durante o julgamento, que acreditava na autenticidade do documento recebido em 2023 e que foi vítima de um golpe. Ele chorou bastante ao falar sobre o episódio durante o depoimento.

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“Me sinto até envergonhado por essa situação toda. Eu mandei um e-mail para a CBF na mesma hora alegando que poderia ter caído num golpe e ter sido uma situação de uma licença falsa”, declarou.

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Segundo a denúncia, a Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA) informou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que não havia registro acadêmico de Diego no curso indicado em seu diploma. A entidade também apontou inconsistências na documentação. A Conmebol, por sua vez, afirmou não encontrar registro de licença em nome do ex-jogador.

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Diego Souza foi anunciado como técnico do Joinville em agosto deste ano, mas já havia tido seu registro profissional cancelado pela CBF em outubro. O clube informou que ele continuará no dia a dia da equipe, que será comandada pelo auxiliar Raphael Bahia. A defesa ainda pode recorrer ao Pleno do TJD-SC e, posteriormente, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

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