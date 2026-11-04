Diego Souza é suspenso por um ano após usar licença falsa para ser técnico de futebol

O ex-jogador Diego Souza, atualmente técnico do Joinville, foi suspenso por 360 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC), após ser condenado pelo uso de uma licença falsa para exercer a função de treinador. A decisão, tomada por unanimidade nesta terça-feira, 3, também determina o pagamento de uma multa de 20 mil reais. Como já cumpriu 20 dias de suspensão preventiva, Souza terá de cumprir outros 340 dias de afastamento.

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O caso é um desdobramento de uma investigação sobre um esquema de comercialização de licenças falsas de treinador envolvendo o ex-jogador argentino Alejandro Mancuso. Diego afirmou, durante o julgamento, que acreditava na autenticidade do documento recebido em 2023 e que foi vítima de um golpe. Ele chorou bastante ao falar sobre o episódio durante o depoimento.

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“Me sinto até envergonhado por essa situação toda. Eu mandei um e-mail para a CBF na mesma hora alegando que poderia ter caído num golpe e ter sido uma situação de uma licença falsa”, declarou.

Segundo a denúncia, a Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA) informou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que não havia registro acadêmico de Diego no curso indicado em seu diploma. A entidade também apontou inconsistências na documentação. A Conmebol, por sua vez, afirmou não encontrar registro de licença em nome do ex-jogador.

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Diego Souza foi anunciado como técnico do Joinville em agosto deste ano, mas já havia tido seu registro profissional cancelado pela CBF em outubro. O clube informou que ele continuará no dia a dia da equipe, que será comandada pelo auxiliar Raphael Bahia. A defesa ainda pode recorrer ao Pleno do TJD-SC e, posteriormente, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).