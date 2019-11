Técnico da Inter diz ter dado dicas sexuais a jogadores para evitar lesões

Não é pegadinha. O técnico Antonio Conte revelou nesta sexta-feira 22 ao jornal francês L’Equipe, que dá dicas sexuais aos jogadores da Inter de Milão. Segundo o treinador de 50 anos, o objetivo do aconselhamento é evitar que seus atletas se lesionem.

“Eu aconselho meus jogadores a fazer sexo por períodos curtos, com o mínimo de esforço físico. Falo para eles praticarem posições e que fiquem por baixo de suas parceiras. Preferencialmente de suas esposas, porque aí eles não precisam ser excepcionais”, comentou.

O treinador da Inter, no entanto, ressaltou a seriedade de seu trabalho, que exige o máximo de desempenho e dedicação de seus atletas. “Quando vou trabalhar, demando seriedade. Estabeleço regras e limites para direcionar a todos. Somos muito bons quando falamos de regras, mas quantos têm força para reforçá-las quando os problemas aparecem”, disse Conte.

O estilo peculiar de Antonio Conte tem dado certo na Inter de Milão, que ocupa a segunda colocação no Campeonato Italiano, com 31 pontos, apenas um atrás da líder Juventus. Na Liga dos Campeões, porém, a equipe soma quatro pontos e está em terceiro no “grupo da morte”, que tem Barcelona (oito pontos) e Borussia Dortmund (7) na ponta da tabela.