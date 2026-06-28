🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Esporte

Técnico da Coreia do Sul pede demissão após eliminação na Copa do Mundo

O país venceu a República Tcheca na estreia, mas depois foi derrotado por México e África do Sul

Redação VEJAPor Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 15h03 | Atualizado em 28 jun 2026, 15h20
Homem asiático de meia-idade, cabelo castanho escuro, vestindo uma camiseta cinza com listras roxas nos ombros, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em uma coletiva de imprensa. Ao fundo, um painel vermelho com logotipos de patrocinadores como Coca-Cola, Nike e Hyundai
Hong Myung-bo é reconhecido como um dos melhores jogadores sul-coreanos da história (AFP/Reprodução)
Continua após publicidade
Técnico da Coreia do Sul pede demissão após eliminação na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

O técnico da Coréia do Sul, Hong Myung-bo, pediu demissão neste domingo, 28,  após a eliminação surpreendente na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, mostram informações da AFP.

O ex-capitão da seleção sul-coreana, de 57 anos, fracassou mais uma vez em sua segunda passagem no comando da equipe, com a eliminação no Grupo A do Mundial após somar três pontos.

A Coreia do Sul venceu a República Tcheca por 2 a 1 na estreia, mas depois foi derrotada por México e África do Sul pelo placar de 1 a 0 e não conseguiu avançar para a fase de 16-avos de final como uma das oito melhores terceiras colocadas.

“Embora eu esteja deixando a seleção, não estou abandonando o futebol coreano”, disse Hong aos jornalistas no México. “Vou torcer pela seleção com todo o meu coração e espero que a equipe volte a ter a confiança e o carinho do povo”, acrescentou o treinador.

Siga
Continua após a publicidade

A demissão de Hong ocorreu horas depois de o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, criticar duramente o desempenho da seleção e pedir desculpas à nação.

“Quando a lealdade e o faccionalismo estão acima da competência, e pessoas incompetentes são nomeados para cargos de liderança, o resultado é praticamente inevitável”, disse o líder em uma publicação no X.

Continua após a publicidade

Hong Myung-bo já vinha sendo contestado pelos torcedores sul-coreanos e a imprensa mesmo antes do fracasso no Mundial da América do Norte. Ele deixou o veterano capitão Son Heung-min de fora da partida contra a África do Sul, na qual a seleção sul-coreana precisava de pelo menos um empate para avançar, mas a aposta não deu certo.

Son, que vai completar 34 anos no mês que vem, disputou sua última Copa do Mundo e já havia declarado anteriormente que poderia se aposentar da seleção.

Continua após a publicidade

Hong também comandou a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde a equipe também foi eliminada na primeira fase após empatar com a Rússia (1 a 1) e perder para Argélia (4 a 2) e Bélgica (1 a 0).

Hong Myung-bo é reconhecido como um dos melhores jogadores sul-coreanos da história. Ele foi o primeiro jogador asiático a disputar quatro Copas do Mundo: Itália 1990, Estados Unidos 1994, França 1998 e Coreia do Sul e Japão 2002.

Continua após a publicidade

Na Copa de 2002, os ‘Guerreiros de Taeguk’ chegaram à semifinal e Hong Myung-bo recebeu a Bola de Bronze como o terceiro melhor jogador do torneio.

(Com informações da AFP)

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo
Copa do Mundo 2026
Coreia do Sul
Esporte
Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).