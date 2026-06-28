Técnico da Coreia do Sul pede demissão após eliminação na Copa do Mundo

O técnico da Coréia do Sul, Hong Myung-bo, pediu demissão neste domingo, 28, após a eliminação surpreendente na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, mostram informações da AFP.

O ex-capitão da seleção sul-coreana, de 57 anos, fracassou mais uma vez em sua segunda passagem no comando da equipe, com a eliminação no Grupo A do Mundial após somar três pontos.

A Coreia do Sul venceu a República Tcheca por 2 a 1 na estreia, mas depois foi derrotada por México e África do Sul pelo placar de 1 a 0 e não conseguiu avançar para a fase de 16-avos de final como uma das oito melhores terceiras colocadas.

“Embora eu esteja deixando a seleção, não estou abandonando o futebol coreano”, disse Hong aos jornalistas no México. “Vou torcer pela seleção com todo o meu coração e espero que a equipe volte a ter a confiança e o carinho do povo”, acrescentou o treinador.

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A demissão de Hong ocorreu horas depois de o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, criticar duramente o desempenho da seleção e pedir desculpas à nação.

“Quando a lealdade e o faccionalismo estão acima da competência, e pessoas incompetentes são nomeados para cargos de liderança, o resultado é praticamente inevitável”, disse o líder em uma publicação no X.

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Hong Myung-bo já vinha sendo contestado pelos torcedores sul-coreanos e a imprensa mesmo antes do fracasso no Mundial da América do Norte. Ele deixou o veterano capitão Son Heung-min de fora da partida contra a África do Sul, na qual a seleção sul-coreana precisava de pelo menos um empate para avançar, mas a aposta não deu certo.

Son, que vai completar 34 anos no mês que vem, disputou sua última Copa do Mundo e já havia declarado anteriormente que poderia se aposentar da seleção.

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Hong também comandou a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde a equipe também foi eliminada na primeira fase após empatar com a Rússia (1 a 1) e perder para Argélia (4 a 2) e Bélgica (1 a 0).

Hong Myung-bo é reconhecido como um dos melhores jogadores sul-coreanos da história. Ele foi o primeiro jogador asiático a disputar quatro Copas do Mundo: Itália 1990, Estados Unidos 1994, França 1998 e Coreia do Sul e Japão 2002.

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Na Copa de 2002, os ‘Guerreiros de Taeguk’ chegaram à semifinal e Hong Myung-bo recebeu a Bola de Bronze como o terceiro melhor jogador do torneio.

(Com informações da AFP)

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