Técnico da Argentina exalta Messi: “Que a Espanha também o desfrute”

A Argentina se classificou para a final da Copa do Mundo ao vencer a Inglaterra por 2 a 1 de virada, na semifinal disputada em Atlanta. Lionel Messi deu as assistências dos dois gols argentinos: tocou para Enzo Fernández chutar de longe no empate, aos 40 minutos do segundo tempo, e cruzou, com a perna direita, na cabeça de Lautaro Martínez para a virada, já nos acréscimos. A seleção argentina enfrenta a Espanha no domingo, 19 de julho, no estádio de Nova York e Nova Jersey.

Depois da partida, como não podia deixar de fazer – o mundo inteiro o fez – o técnico Scaloni se derreteu em elogios ao canhoto camisa 10, a ponto de dizer que até a torcida espanhola, adversária da final, deve se curvar a Messi. “Tanta alegria o Messi deu a esse país, jogando tanto tempo lá. Espero que entendam a grande diferença desse jogador. Para mim, o que mais ele precisa fazer para ser o melhor futebolista da história? Não há mais nenhum tipo de dúvida. Que a Espanha também o desfrute, porque eu sei que eles querem. Não todos os espanhóis, mas grande parte da Espanha o quer”.

O técnico argentino também atribuiu a virada aos jogadores que entraram no decorrer da partida, em especial Lautaro Martínez, que não era titular. “Não sei quantas vezes o Lautaro entrou vindo do banco, e é o cara do time, faz gols. Sem esses jogadores, não vamos a lugar nenhum. Eu não sou nenhum mágico”.

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Ele reconheceu que quase saiu derrotado do jogo, mas que a garra e a entrega dos jogadores fez a diferença frente a um adversário qualificado. “O futebol não é só a tática, estratégia, jogar bonito. O futebol é tudo o que fizemos nos 40 minutos depois que tomamos o gol da Inglaterra – luta, luta até o fim”.

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