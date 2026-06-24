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Tchéquia x México na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, válida pela última rodada do Grupo A, será disputada no Estádio Azteca. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 13h02 | Atualizado em 24 jun 2026, 17h57
Estádio Azteca, na Cidade do México, palco de abertura da Copa
Estádio Azteca, na Cidade do México, vai ser o palco da partida entre México e Inglaterra neste domingo, 5 (Hector Vivas/Getty Images)
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Tchéquia x México na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Tchéquia e México se enfrentam nesta quarta, 24, às 22h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, no México, pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026.

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O México venceu as duas primeiras rodadas e já está garantido na liderança do Grupo A. Na segunda colocação, com três pontos, aparece a Coreia do Sul. Na sequência vêm Tchéquia e África do Sul, ambas com um ponto, mas com os tchecos à frente pelo saldo de gols.

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A Tchéquia precisa vencer para continuar sonhando com a classificação. Caso supere o México e a África do Sul derrote a Coreia do Sul, tchecos e sul-africanos terminarão com quatro pontos, e a segunda colocação será definida pelos critérios de desempate. Como o confronto direto terminou em 1 a 1, saldo de gols e gols marcados poderão decidir a vaga.

Em caso de vitória tcheca e empate ou triunfo da Coreia do Sul, a seleção europeia terminará na terceira posição, com quatro pontos, e dependerá da comparação com os demais terceiros colocados para avançar. Os oito melhores terceiros entre os 12 grupos seguem para a fase de 16 avos de final.

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Do outro lado, o México já está garantido na primeira colocação, mas o técnico Javier Aguirre não escondeu a insatisfação com o desempenho do time, apesar das duas vitórias. O treinador deve poupar alguns jogadores e promover a entrada de nomes como Guillermo Ochoa, Gilberto Mora e Santiago Giménez.

Como assistir ao jogo entre Tchéquia e México hoje?

Tchéquia e México vão se enfrentar nesta quarta, 24, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026, no Estádio Azteca, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Tchéquia: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac e Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Vladimir Darida e David Jurasek; Lukas Provod e Pavel Sulc; Patrik Schick. Técnico: Miroslav Koubek.

México: Guillermo Ochoa; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Gilberto Mora, Obed Vargas e Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

Odds para Tchéquia x México:

Resultado final

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Betano: Tchéquia (3.60) – Empate (3.70) – México (2.00)

Bet365: Tchéquia (3.70) – Empate (3.80) – México (1.90)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Falcon Perez (Argentina);
  • Assistentes: Maximiliano Del Vesso (Argentina) e Facundo Rodriguez (Argentina);
  • VAR: Jose Retamal (Chile).
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