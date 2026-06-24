Tchéquia x México na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Tchéquia e México se enfrentam pela última rodada da Copa 2026. Já classificado, o México pode poupar jogadores, enquanto a Tchéquia luta por uma vaga, dependendo do resultado e critérios de desempate. Saiba onde assistir a este confronto decisivo e as prováveis escalações!

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Tchéquia e México se enfrentam nesta quarta, 24, às 22h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, no México, pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026.

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O México venceu as duas primeiras rodadas e já está garantido na liderança do Grupo A. Na segunda colocação, com três pontos, aparece a Coreia do Sul. Na sequência vêm Tchéquia e África do Sul, ambas com um ponto, mas com os tchecos à frente pelo saldo de gols.

A Tchéquia precisa vencer para continuar sonhando com a classificação. Caso supere o México e a África do Sul derrote a Coreia do Sul, tchecos e sul-africanos terminarão com quatro pontos, e a segunda colocação será definida pelos critérios de desempate. Como o confronto direto terminou em 1 a 1, saldo de gols e gols marcados poderão decidir a vaga.

Em caso de vitória tcheca e empate ou triunfo da Coreia do Sul, a seleção europeia terminará na terceira posição, com quatro pontos, e dependerá da comparação com os demais terceiros colocados para avançar. Os oito melhores terceiros entre os 12 grupos seguem para a fase de 16 avos de final.

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Do outro lado, o México já está garantido na primeira colocação, mas o técnico Javier Aguirre não escondeu a insatisfação com o desempenho do time, apesar das duas vitórias. O treinador deve poupar alguns jogadores e promover a entrada de nomes como Guillermo Ochoa, Gilberto Mora e Santiago Giménez.

Como assistir ao jogo entre Tchéquia e México hoje?

Tchéquia e México vão se enfrentar nesta quarta, 24, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026, no Estádio Azteca, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Tchéquia: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac e Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Vladimir Darida e David Jurasek; Lukas Provod e Pavel Sulc; Patrik Schick. Técnico: Miroslav Koubek.

México: Guillermo Ochoa; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Gilberto Mora, Obed Vargas e Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

Odds para Tchéquia x México:

Resultado final

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Betano: Tchéquia (3.60) – Empate (3.70) – México (2.00)

Bet365: Tchéquia (3.70) – Empate (3.80) – México (1.90)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Falcon Perez (Argentina);

Falcon Perez (Argentina); Assistentes: Maximiliano Del Vesso (Argentina) e Facundo Rodriguez (Argentina);

Maximiliano Del Vesso (Argentina) e Facundo Rodriguez (Argentina); VAR: Jose Retamal (Chile).

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