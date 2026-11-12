🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Esporte

Tchéquia x Espanha: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira, 12, pela quinta rodada da Liga das Nações

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 11h30 | Atualizado em 12 nov 2026, 11h33
PRAGUE, CZECH REPUBLIC - MARCH 19: General view inside the stadium prior to the UEFA Conference League 2025/26 round of 16 second leg match between AC Sparta Praha and AZ Alkmaar at Letna Stadium on March 19, 2026 in Prague, Czech Republic. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)
Estádio Letná, em Praga (Sebastian Widmann - UEFA/UEFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Tchéquia x Espanha: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

A Tchéquia recebe a Espanha nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Letná, também conhecido como epet ARENA, em Praga, pela quinta rodada do Grupo A3 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

Lanterna da chave, sem nenhum ponto conquistado após quatro partidas, a seleção tcheca tenta interromper a sequência negativa diante de sua torcida. Comandada por Santi Denia, a equipe chega pressionada pela derrota por 3 a 0 para a Inglaterra na última rodada e já não tem chances de classificação às quartas de final. O principal objetivo é reagir nas duas últimas rodadas para tentar evitar o rebaixamento à Liga B.

Já a Espanha entra em campo na liderança isolada do grupo, com 12 pontos conquistados em quatro partidas e 100% de aproveitamento. Atual campeã mundial, a seleção comandada por Luis de la Fuente já garantiu sua presença nas quartas de final e busca manter a campanha perfeita na competição. A equipe chega embalada pela vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, mas terá desfalques importantes, incluindo Lamine Yamal, que foi preservado por um problema no joelho, além de Rodri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal. Mesmo sem algumas de suas principais referências, os espanhóis apostam na criatividade de Pedri, na movimentação de Fermín López e na capacidade ofensiva de Ferran Torres para superar a defesa adversária.

A Espanha busca ampliar a sequência de 42 partidas de invencibilidade e consolidar sua liderança antes do confronto decisivo contra a Inglaterra, marcado para a última rodada. No primeiro turno, os espanhóis venceram por 3 a 1, ampliando a vantagem no retrospecto histórico. 

Siga
Continua após a publicidade

Tchéquia e Espanha já se enfrentaram oito vezes na história, com seis vitórias espanholas e dois empates. A seleção tcheca nunca venceu a Espanha em confrontos oficiais.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir a Tchéquia x Espanha?

A partida entre Tchéquia e Espanha terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura. O confronto acontece nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), no Stadion Letná, em Praga, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

Prováveis escalações:

Tchéquia: Lukáš Horníček; Adam Gabriel, David Zima, David Jurásek e Jiří Sláma; Alex Král, Michal Sadílek, Lukáš Červ, David Kozel e Lukáš Ambros; Naderi. Técnico: Santi Denia.

Espanha: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri, Fermín López, Álex Baena e Yeremy Pino; Ferran Torres. Técnico: Luis de la Fuente.

Continua após a publicidade

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Nikola Dabanović (Montenegro);
  • Assistentes: Srđan Jovanović (Montenegro) e Vladan Todorović (Montenegro);
  • Quarto árbitro: Nikola Cvijović (Montenegro);
  • VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia);
  • AVAR: Piotr Lasyk (Polônia).
Publicidade
TAGS:
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Espanha
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).