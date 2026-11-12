Tchéquia x Espanha: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam nesta quinta-feira, 12, pela quinta rodada da Liga das Nações
A Tchéquia recebe a Espanha nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Letná, também conhecido como epet ARENA, em Praga, pela quinta rodada do Grupo A3 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.
Lanterna da chave, sem nenhum ponto conquistado após quatro partidas, a seleção tcheca tenta interromper a sequência negativa diante de sua torcida. Comandada por Santi Denia, a equipe chega pressionada pela derrota por 3 a 0 para a Inglaterra na última rodada e já não tem chances de classificação às quartas de final. O principal objetivo é reagir nas duas últimas rodadas para tentar evitar o rebaixamento à Liga B.
Já a Espanha entra em campo na liderança isolada do grupo, com 12 pontos conquistados em quatro partidas e 100% de aproveitamento. Atual campeã mundial, a seleção comandada por Luis de la Fuente já garantiu sua presença nas quartas de final e busca manter a campanha perfeita na competição. A equipe chega embalada pela vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, mas terá desfalques importantes, incluindo Lamine Yamal, que foi preservado por um problema no joelho, além de Rodri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal. Mesmo sem algumas de suas principais referências, os espanhóis apostam na criatividade de Pedri, na movimentação de Fermín López e na capacidade ofensiva de Ferran Torres para superar a defesa adversária.
A Espanha busca ampliar a sequência de 42 partidas de invencibilidade e consolidar sua liderança antes do confronto decisivo contra a Inglaterra, marcado para a última rodada. No primeiro turno, os espanhóis venceram por 3 a 1, ampliando a vantagem no retrospecto histórico.
Tchéquia e Espanha já se enfrentaram oito vezes na história, com seis vitórias espanholas e dois empates. A seleção tcheca nunca venceu a Espanha em confrontos oficiais.
Onde assistir a Tchéquia x Espanha?
A partida entre Tchéquia e Espanha terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura. O confronto acontece nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), no Stadion Letná, em Praga, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.
Prováveis escalações:
Tchéquia: Lukáš Horníček; Adam Gabriel, David Zima, David Jurásek e Jiří Sláma; Alex Král, Michal Sadílek, Lukáš Červ, David Kozel e Lukáš Ambros; Naderi. Técnico: Santi Denia.
Espanha: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri, Fermín López, Álex Baena e Yeremy Pino; Ferran Torres. Técnico: Luis de la Fuente.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Nikola Dabanović (Montenegro);
- Assistentes: Srđan Jovanović (Montenegro) e Vladan Todorović (Montenegro);
- Quarto árbitro: Nikola Cvijović (Montenegro);
- VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia);
- AVAR: Piotr Lasyk (Polônia).