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Esporte

Tchéquia x África do Sul na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 18, abre a segunda rodada do Mundial. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 08h51 | Atualizado em 18 jun 2026, 12h35
ATLANTA, GEORGIA - JUNE 29: General view of Mercedes Benz Stadium prior to the during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Paris Saint-Germain and Inter Miami CF at Mercedes-Benz Stadium on June 29, 2025 in Atlanta, Georgia. (Photo by Andrew J. Clark/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos (Andrew J. Clark/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Tchéquia x África do Sul na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Tchéquia e África do Sul vão abrir a 2ª rodada da Copa do Mundo nesta quinta-feira, 18, às 13h (horário de Brasília). A partida, válida pelo Grupo A, será realizada no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos.

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As duas seleções estrearam com derrota no primeiro jogo e precisam da vitória para continuarem sonhando com a classificação. A Tchéquia estreou contra a Coreia do Sul e até saiu na frente do placar, com um gol de Krejčí já no segundo tempo, mas viu a vitória escapar e acabou perdendo de virada, por 2 a 1.

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Do outro lado, a seleção sul-africana entrou em campo na abertura da Copa, contra o México, no Estádio Azteca. Com um gol sofrido logo aos 9 minutos de jogo e outro aos 22 do segundo tempo, a África do Sul não demonstrou um bom futebol e acabou superada pelos mexicanos. Para piorar, a seleção ainda terá duas baixas importantes: Sphephelo Sithole e Themba Zwane foram expulsos na estreia e estão suspensos. No caso de Zwane, a situação é ainda mais complicada, já que ele foi punido com três jogos de suspensão após o cartão vermelho contra o México.

O México lidera o Grupo A com 3 pontos e 2 gols de saldo, enquanto a Coreia do Sul está com os mesmos 3 pontos, mas com 1 de saldo. A Tchéquia está em 3º, ainda sem pontuar e com -1 de saldo, enquanto a África do Sul também não pontuou, mas está com um saldo de -2.

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Como assistir ao jogo entre Tchéquia e África do Sul hoje?

Tchéquia e África do Sul vão se enfrentar nesta quinta, 18, às 13h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Tchéquia: Kovar; Hranac, Chaloupek e Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Sulc (Hlozek), Provod e Zeleny; Schick. Técnico: Miroslav Koubek.

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África do Sul: Williams; Mudau, Mbokazi, Sibisi (Okon) e Modiba; Adams, Mbatha e Mokoena; Appollis, Moremi e Foster. Técnico: Hugo Broos.

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Odds para Tchéquia x África do Sul:

Resultado final

Betano: Tchéquia (1.85) – Empate (3.55) – África do Sul (4.35)

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Bet365: Tchéquia (1.80) – Empate (3.60) – África do Sul (4.50)

Arbitragem:

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  • Árbitra: Tori Penso (Estados Unidos);
  • Assistentes: Brooke Mayo (Estados Unidos) e Kathryn Nesbitt (Estados Unidos);
  • Quarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nova Zelândia).
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