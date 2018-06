Tchê Tchê se despede do Palmeiras: “Estará sempre em meu coração”

Depois de sua entrevista coletiva de despedida, com direito a ‘invasão’ e choro contido, o volante Tchê Tchê deixou um recado para os palmeirenses também em sua conta oficial no Instagram. Ele assinou por cinco temporadas com o Dinamo Kiev.

“Só quero agradecer aos torcedores e todos do clube pela maneira que sempre fui tratado! Para sempre estarão no meu coração. Carinho imenso por esse clube e todos os envolvidos. Sem palavras e saudações a todos alviverdes”, escreveu ele.

A venda para o clube europeu foi acertada no final de maio por 4,5 milhões de euros (20,5 milhões de reais). Por ter chegado sem custos ao alviverde, a equipe ficará com todo o valor, algo que foi exaltado por Tchê Tchê em alguns momentos durante a entrevista.

Esta é a terceira venda do clube nesta janela de transferências. Antes, João Pedro foi negociado com o Porto-POR por 4 milhões de euros (R$ 18,4 milhões) – o Palmeiras ficou com 50%, e Fernando para o Shakhtar Donestk-UCR por 5,5 milhões de euros (R$ 21 milhões para os cofres do Palestra).

Outro próximo de acertar sua saída é o atacante Keno. A oferta inicial do Al Nassr é de 8 milhões de euros pelo atacante de 29 anos, mas o Verdão ainda briga para conseguir 10 milhões de euros (cerca de 43 milhões de reais).