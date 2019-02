TAS recusa pedido de Márcio Wenceslau e atleta fica fora dos Jogos

Nesta segunda-feira, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) informou ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que recusou o pedido da entidade em relação à vaga de Márcio Wenceslau, atleta do taekwondo, para as Olimpíadas de Londres. Com isso, o brasileiro está fora da competição na capital londrina.

O COB alegava que houve erros de arbitragem durante a disputa do Pré-olímpico das Américas, no México, Wenceslau derrotava o mexicano Damian Villa por quatro pontos de vantagem faltando três segundos para o final da luta quando a arbitragem considerou que o atleta da casa acertou um golpe na cabeça do brasileiro. Segundo Márcio, esse golpe não ocorreu. Com o triunfo, o mexicano avançou para a semifinal da competição enquanto que Wenceslau ficou no aguardo de um convite da Federação Internacional, o que não aconteceu.

A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) chegou a entrar com um pedido de revisão na Federação Internacional de Taekwondo (WTF), mas após a solicitação ser negada, a entidade brasileira levou o caso até o COB, que encaminhou para o Tribunal Arbitral do Esporte.

O TAS justificou a sua decisão declarando que os fundamentos de apelo se relacionavam exclusivamente às decisões dos árbitros durante a competição, sendo que elas só podem ser modificadas caso seja comprovada má-fé ou arbitrariedade, ou seja, um abuso por parte dos juízes. O Tribunal levou em conta que não há provas capazes de evidenciar quaisquer dessas situações.