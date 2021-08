Tandara, do vôlei, é suspensa por suspeita de doping e está fora dos Jogos

Horas antes da semifinal do vôlei feminino dos Jogos de Tóquio diante da Coreia do Sul, a seleção brasileira anunciou um importante desfalque: a aposta Tandara Caixeta recebeu uma “suspensão provisória por potencial violação de regra antidopagem” e retornará ao Brasil, informou na noite desta quinta-feira, 5, o Comitê Olímpico do Brasil (COB), em nota.

A entidade não revelou qual foi o tipo de violação, nem se alguma substância proibida foi encontrada. Informou apenas que recebeu uma notificação relacionada a um exame feito ainda no Brasil, em julho.

“O Comitê Olímpico do Brasil recebeu nesta madrugada no Japão, através da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), a notificação quanto à suspensão provisória por potencial violação de regra antidopagem pela atleta Tandara Caixeta, da seleção feminina de voleibol. O teste foi realizado no período fora de competição no centro de treinamento da modalidade em Saquarema no dia 7 de julho. Tandara retornará ao Brasil.”, disse o COB, em nota.

Sem uma de suas principais jogadoras, o Brasil disputará a semifinal dos Jogos Olímpicos contra a Coréia do Sul às 9h (de Brasília) de sexta-feira, 6.