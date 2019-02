Suspenso, jogador sérvio desfalca Hamburgo em 3 jogos

Por AE-AP

Frankfrut – O Hamburgo tem mais um problema na sua luta para se recuperar no Campeonato Alemão. O zagueiro sérvio Slobodan Rajkovic vai desfalcar a equipe nas próximas três partidas do torneio nacional por conta da expulsão no empate por 1 a 1 com o Kaiserslautern, no último domingo.

Rajkovic recebeu o cartão vermelho aos 22 minutos do primeiro tempo da partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Alemão, por dar uma cotovelada em Christian Tiffert, do Kaiserslautern. O clube entrou com recurso para reverter a suspensão por três partidas, mas fracassou na sua tentativa.

Com nove pontos somados em 11 partidas, o Hamburgo está na 16ª colocação no Campeonato Alemão. A equipe volta a jogar no próximo sábado, sem Rajkovic, uma das promessas do Chelsea que foram contratadas para esta temporada, contra o Bayer Leverkusen, fora de casa.