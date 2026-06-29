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Esporte

‘Sushi, sashimi’: Felipe Melo diz que é complicado pronunciar nomes japoneses

Comentarista defendeu fala de atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo

Por Ígor Resende 29 jun 2026, 09h11 | Atualizado em 29 jun 2026, 09h21
Homem careca, com barba e cavanhaque, usando camisa polo azul, segura um microfone preto em primeiro plano, com a Times Square movimentada ao fundo, cheia de carros, pessoas e letreiros luminosos
Felipe Melo está nos Estados Unidos para a cobertura do Mundial (Felipe Melo/Reprodução)
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O ex-jogador e comentarista Felipe Melo defendeu o atacante Rayan nesse domingo, 28, e disse que os nomes de jogadores japoneses são complicados até para profissionais que trabalham com isso.

“Não que ele não conheça. São os nomes. Até para narrador experiente falar o nome de japonês. Sushi, sashimi, o cara vai falar ‘Kubo’. Não sei, é complicado”, declarou durante programa na TV.

Na última sexta-feira, 26, o atacante Rayan foi pego de surpresa durante entrevista coletiva da seleção brasileira ao ser questionado sobre quem seria o jogador mais perigoso do Japão.

O atacante sorriu, esperou alguns segundos e admitiu: “Rapaz… Não sei qual é jogador mais perigoso deles não, só olhando no vídeo mesmo. É trabalhar durante a semana para sair com a vitória.”

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Rizek aprova

No mesmo programa, o jornalista André Rizek disse que aprovou a espontaneidade da resposta de Rayan. “Não é que eu defendi a fala do Rayan. É que existe o mundo ideal e o mundo de verdade”, ponderou. “Ele foi sincero, paciência. Eu prefiro que ele seja sincero do que invente uma cascata qualquer”, explicou.

Arrogância do craque

Cercado por um grupo de jornalistas, e instado a dizer o que o preocupa, o atacante reserva Kento Shiogai, do Wolfsburg, da primeira divisão da Alemanha, foi um tanto arrogante – ou muito ingênuo.

Brasil x Japão

As seleções se enfrentam nesta segunda, 29, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da Globo, SBT, Sportv, N Sports, GE TV (no Globoplay) e CazéTV.

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