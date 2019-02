Surfista é atacado por tubarão na Austrália e fica gravemente ferido

O surfista australiano Brett Connellan, de 22 anos, foi atacado no final da tarde desta quarta-feira por um tubarão na praia de Bombo, em Kiama, na Austrália, e ficou gravemente ferido. De acordo com a agência de notícias Associated Press, o atleta foi resgatado por um amigo, que o ajudou a voltar à areia, e logo depois foi levado às pressas por um helicóptero a um hospital de Sidney.

Em entrevista ao jornal local Illawarra Mercury, Terry Morrow, inspetor do serviço de ambulâncias da cidade onde ocorreu o incidente, disse que o surfista sofreu graves lesões: “Ele perdeu uma larga porção de sua coxa esquerda e o músculo do quadril foi arrancado praticamente até o osso. ” Ele poderia ter sangrado até morrer no local. Ele teve muita sorte de ter pessoas por lá e de terem agido como fizeram”, disse Morrow .

O surfista apresenta quadro de saúde estável após a realização de uma cirurgia. Connellan nunca disputou a elite do surfe, mas já participou de algumas etapas da QS (divisão de acesso), sendo a última delas em outubro de 2015, em Hakstar Mattara, na Austrália.

