Surfe: Medina e Ítalo Ferreira avançam em Bells Beach

O surfe brasileiro terá dois representantes nas quartas de final da etapa de Bells Beach, na Austrália, a segunda da temporada 2018 do Circuito Mundial. Gabriel Medina e Ítalo Ferreira avançaram nesta terça-feira e seguem em busca do inédito título desse evento, enquanto Filipe Toledo, Adriano de Souza, o Mineirinho, William Cardoso e Jessé Mendes foram eliminados na terceira fase.

Semifinalista em Bells Beach em 2016, Ítalo Ferreira fez um duelo brasileiro de altíssimo nível com Filipe Toledo na terceira fase. E se deu melhor com uma ótima nota na sua melhor onda – 8,5 – somou 16,60 no total, superando o compatriota, que fez 15,4.

Em outro confronto brasileiro na terceira fase, Gabriel Medina derrotou Willian Cardoso por 14,16 a 13,3, deixando para trás o novato na elite do surfe. Já Mineirinho, campeão em Bells Beach há cinco anos, foi superado pelo americano Conner Coffin por 9,83 a 9,63.

Já pela quarta fase, Medina e Ítalo competiram na mesma bateria tripla, na qual os dois melhores avançam. E se deram bem diante do francês Jeremy Flores. Medina foi o melhor entre os três, com 13,33, Italo conseguiu 12,17 e Flores deixou o evento com 11.

Entre os estrangeiros, destaque para a eliminação do havaiano John John Florence, o atual bicampeão mundial, pelo compatriota Ezekiel Lau na terceira fase por 13,07 a 9,76. Além disso, se despedindo da elite do surfe, o australiano Mick Fanning postergou a sua participação ao avançar na quarta fase sendo o melhor da bateria que também contou com o americano Patrick Gudauskas e o australiano Matt Wilkinson.

Nas quartas de final, Italo terá pela frente Lau, enquanto Medina duelará com o português Frederico Morais. O rival de Fanning vai ser o compatriota Owen Wright, enquanto o taitiano Michel Bourez medirá forças com o americano Patrick Gudauskas. A próxima chamada em Bells Beach está agendada para as 17h30 (horário de Brasília) desta terça-feira.