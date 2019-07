Surfe: Gabriel Medina vence final brasileira e é campeão em J-Bay

Gabriel Medina, o atual campeão mundial de surfe, superou Ítalo Ferreira na manhã desta sexta-feira, 19, na primeira final brasileira da história da tradicional etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul. Com uma atuação irretocável, Medina chegou perto da nota máxima e venceu por 19.50 a 16.77.

Campeão em 2014 e 2018, Medinae subiu uma posição na classificação do ranking da WSL (World Surf League) e é agora o sétimo colocado da atual temporada depois de seis etapas. O americano Kolohe Andino, eliminado na semifinal em J-Bay, é o líder, seguido pelo brasileiro Filipe Toledo.

Com o vice-campeonato na África do Sul, Ítalo Ferreira subiu de sexto para quarto. Campeão em 2016 e 2017, o havaiano John John Florence é o terceiro colocado, mas rompeu os ligamentos do joelho na etapa de Saquarema, no Brasil, e não deve voltar a atuar em 2019.

Classificação da WSL 2019:

1- Kolohe Andino (EUA) – 33.845

2- Filipe Toledo (BRA) – 33.280

3- John John Florence (HAV) – 32.425

4- Ítalo Ferreira (BRA – 29.950

5- Kanoa Igarashi (JAP –29.450

6- Jordy Smith (AFS) – 29.365

7- Gabriel Medina (BRA) – 26.895

8- Kelly Slater (EUA) – 21.055

9- Ryan Callinan (AUS) – 20.130

10- Julian Wilson (AUS) – 18.140