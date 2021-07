Surfe: Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Silvana Lima avançam às quartas

A “Brazilian Storm” segue firme na briga por medalha no surfe nos Jogos de Tóquio. Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, na chave masculina, e Silvana Lima, na feminina, avançaram às quartas de final na madrugada segunda-feira, 26, no agitado mar de Tsurigasaki, a cerca de 60 quilômetros da capital japonesa. Tatiana Weston-Webb foi a única representante do país eliminada.

O dia começou com as disputas femininas A cearense Silvana Lima derrotou por 12.17 a 7.50 a portuguesa Teresa Bonvalot. Nas quartas, a veterana de 36 anos enfrentará a americana Carissa Moore, quatro vezes campeã do Circuito Mundial. Já a gaúcha Tatiana Weston-Webb foi superada pela japonesa Amuro Tsuzuki (10.33 a 9.00).

Favoritos ao ouro, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira avançaram de fase em baterias tensas. A vitória de Medina sobre Julian Wilson, por 14.33 a 13.00, só foi confirmada minutos depois de os dois saírem do mar, em razão da demora da última nota do australiano. Na próxima fase, o campeão mundial de 2014 e 2018 vai disputar uma vaga nas semifinais contra o francês Michel Bourez.

Já Ítalo, último campeão do circuito da World Surf League, teve mais facilidade para bater o neozelandês Billy Stairmand por 14.54 a 9.67 e agora desafiará o japonês Hiroto Ohhara. As quartas de final começarão a ser disputadas às 19h desta segunda-feira, 26, no horário de Brasília (manhã de terça na Ásia).

Definidas as 4as de final do surfe dos @JogosOlimpicos

Medina 🇧🇷 x 🇫🇷 Bourez

Ítalo 🇧🇷 x 🇯🇵 Ohhara

Igarashi 🇯🇵 x 🇺🇸Andino

Mesinas 🇵🇪 x 🇦🇺Wright 🏄‍♀️

Silvana 🇧🇷 x 🇺🇸Moore

Buitendag 🇿🇦x 🇵🇹 Hopkins

Hennessy 🇨🇷x 🇺🇸 Marks

Tsuzuki 🇯🇵 x 🇦🇺Fitzgibbons 🗓️26/07

⌚️19hs (de Brasília) pic.twitter.com/n9zGRJlc8N — Time Brasil (@timebrasil) July 26, 2021