Surfe: Filipe Toledo vence australiano é campeão da etapa do Rio

O título da etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe ficou em casa. O brasileiro Filipe Toledo conquistou o título do evento na praia de Saquarema nesta sexta-feira, com uma atuação praticamente perfeita na final. Ele superou o australiano Wade Carmichael por 17,10 a 8,00 e venceu uma etapa da WSL pela sexta vez na carreira.

Filipinho, de 23 anos, teve grande desempenho durante todo o evento, com direito a uma nota 10 para se classificar às quartas de final. Ele quase conseguiu repetir uma onda perfeita na disputa pelo título com Carmichael ao obter a nota 9,93 – três dos cinco juízes, inclusive, a definiram como 10.

Filipinho levou um susto logo no início da bateria decisiva, quando sua prancha se quebrou, mas isso não o abalou e e após a troca do instrumento ele venceu a final até com uma certa facilidade. Esta foi a segunda conquista do brasileiro no Rio, onde havia sido campeão em 2015.

O triunfo coloca Filipinho na vice-liderança da temporada com 18.075, atrás apenas do australiano Julian Wilson, que tem 19.415 pontos. O brasileiro é seguido por outros dois compatriotas: Italo Ferreira é o terceiro, com 14.995 pontos, e Gabriel Medina em quarto lugar, tem 14.160. Michael Rodrigues é outro brasileiro entre os dez melhores, na sétima posição, com 11.575.

A próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe será a de Bali, na Indonésia. E a janela reservada para a sua realização vai de 27 maio até 9 de junho.