Suposto resultado do prêmio Bola de Ouro vaza na internet

Uma lista com o resultado da premiação Bola de Ouro 2019, da revista France Football, vazou nesta segunda-feira 2. Às vésperas da entrega do prêmio de melhor jogador da temporada europeia, o suposto ranking prevê que Lionel Messi, do Barcelona, receberá a honraria.

O argentino já faturou o The Best da Fifa e, de acordo com a lista, ficará no pódio com dois jogadores do Liverpool: o zagueiro Virgil Van Dijk e o atacante Mohamed Salah, respectivamente. Se o ranking seja verdadeiro, essa será a primeira vez desde 2010 que Cristiano Ronaldo, da Juventus, não estará entre os três primeiros. Na Europa, especula-se que o craque português não vai comparecer à cerimônia.

O resultado da Bola de Ouro também vazou na internet no dia da premiação do ano passado, vencida pelo meia Luka Modric, do Real Madrid. Na ocasião, a lista que circulava pelas redes sociais estava correta.

A lista que vazou na internet nesta segunda não tem o português Cristiano Ronaldo entre os três melhores do mundo A lista que vazou na internet nesta segunda não tem o português Cristiano Ronaldo entre os três melhores do mundo

(Com Gazeta Press)