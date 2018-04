Superliga de vôlei e Rodriguinho: o passado esportivo de Paula do BBB

A empresária Paula Barbosa, eliminada do Big Brother Brasil 2018 nesta terça-feira, tem um passado bastante ligado ao esporte. A mineira de 29 anos foi jogadora de vôlei profissional – atuava como líbero e chegou a disputar a Superliga Feminina pelo Mackenzie, de Minas Gerais – e também tem ligação com o futebol, já que namorou o meio-campista Rodriguinho, destaque do Corinthians nas últimas temporadas.

Paula não teve muitas oportunidades como jogadora profissional, pois era reserva do Mackezie e, no vôlei, apenas um líbero (posição especializada em recepção e defesa) participa dos jogos. Paula não tem registros na Confederação Brasileira de Volêi, mas segundo informações da Globo, jogou a temporada 2008/2009 da Superliga, quando o Mackenzie terminou na sexta colocação. Em seu período como atleta, dividiu a quadra com jogadoras da seleção brasileira, como Mari Paraíba, do Osasco e Pri Daroit, do Sesi-SP.

Em suas redes sociais, Paula Barbosa deletou todas as fotos com Rodriguinho, com quem namorou por cerca de três anos. Eles se conheceram quando o meia atuava pelo América-MG, entre 2011 e 2013. Ao site do BBB, ela contou ter viajado aos Emirados Árabes para surpreender o jogador em seu aniversário (Rodriguinho jogou pelo Al Sharjah entre 2014 e 2015).

Durante o confinamento, Paula falou algumas vezes sobre o namoro e disse ter se relacionado com vários famosos. “Meu ex era do Corinthians, mas peguei daí pra mais. Já peguei cara bem mais f…”, contou à amiga Gleicy. “Mas não coloco essas coisas no Instagram, não. Quem come calado, come dobrado”, contou a mais nova ex-BBB.