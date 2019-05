SuperBike Brasil tem segunda morte em 2 meses após acidente em Interlagos

O piloto Danilo Berto morreu neste domingo 26, após sofrer grave acidente durante uma etapa do campeonato SuperBike Brasil, disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). No treino de aquecimento para a corrida, o motociclista de 35 anos de idade perdeu o controle na curva do Pinheirinho e chocou-se com a barreira de pneus.

Com traumas na perna e no tórax, Berto foi levado imediatamente para o Hospital das Clínicas, onde passou por cirurgia. O piloto número 83, da categoria SKB Extreme, porém, não resistiu e veio a óbito ainda durante a tarde.

Este é o segundo acidente fatal do SuperBike Brasil em pouco mais de dois meses. No último dia 14 de abril, também em Interlagos, Maurício Pauludete sofreu uma queda no S do Senna e também não resistiu aos ferimentos.

“Hoje perdemos uma parte nossa, perdemos um membro da nossa família, um cara do bem, extremamente alto astral que alegrava o dia a dia de todos!”, publicou a Pitico Race Team, equipe do motociclista, usando as redes sociais. “Muito obrigado, Berto, por tudo que você nos ensinou, por todos os momentos de alegria, por cada segundo que tivemos ao seu lado! Somos eternamente gratos! Que sua alma descanse em paz e que tenhamos a sabedoria necessária para enfrentar esse terrível momento!”, completou.

Veja nota oficial da equipe Pitico Race Team:

“A Equipe Pitico Race Team vem, infelizmente, a público informar da perda de seu piloto da categoria Pro Estreante, Danilo Berto. Danilo vinha de um final de semana incrível, com recordes pessoais alcançados e largaria da oitava posição. No entanto, em uma das voltas do warn-up, na manhã deste domingo, o piloto perdeu o controle de sua motocicleta na curva do Pinheirinho.

Socorrido imediatamente, o piloto foi estabilizado e transferido ao Hospital das Clinicas por Helicóptero. Toda equipe médica fez o possível e o impossível, mas, lamentavelmente, Danilo estava em estado grave e não resistiu. Hoje perdemos uma parte nossa, perdemos um membro da nossa família (insana), um cara do bem, extremamente alto astral que alegrava o dia a dia de todos!

A dor que nos abate é dilacerante e falta palavras para exteriorizar o quanto estamos sofrendo. Nos resta, apenas, ter forças e dar forças aos familiares do Danilo para que juntos consigamos ultrapassar esse momento de tamanha dor. Muito obrigado, Berto, por tudo que você nos ensinou, por todos os momentos de alegria, por cada segundo que tivemos ao seu lado! Somos eternamente gratos!

Que sua alma descanse em paz e que tenhamos a sabedoria necessária para enfrentar esse terrível momento!”

(Com Gazeta Press)