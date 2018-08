‘Super-homem’ da natação: Clark Kent, de 10 anos, quebra recorde de Phelps

Caiu no último fim de semana o recorde mais longevo de Michael Phelps, o maior nadador de todos os tempos, dono de 28 medalhas olímpicas. O responsável pela façanha foi o americano Clark Kent Apuada, de apenas 10 anos, que conquistou a medalha de ouro nos 100 metros borboleta do campeonato Far West International disputado na Califórnia. Ele cravou o tempo de 1m9s38, novo recorde da categoria sub-10, superando em mais de um segundo os 1m10s48 completados por Phelps em 1995.

Batizado em homenagem ao super-herói, o garoto americano de ascendência filipina naturalmente ganhou o apelido de “Super-Homem das piscinas” depois de seus feitos. No torneio na Califórnia, além de bater o recorde de Phelps, Clark Kent Apuada ganhou a medalha de ouro em todas as provas que disputou.

O próprio Phelps fez questão de parabenizar o garoto.”Meus parabéns a Clark Kent por destruir esse recorde. Siga em frente, cara. Sonhe grande!”, escreveu o maior campeão olímpico de todos os tempos.

Big congrats to #clarkkent for smashing that meet record!!! Keep it up dude !!#dreambig — Michael Phelps (@MichaelPhelps) August 1, 2018

Em entrevista à CNN, o pai do garoto, Chris Apuada, disse que as habilidades de Clark Kent vão além da natação. “Ele faz aulas de piano, artes marciais e, sempre que pode, se junta às classes de programação de computadores”, revelou. Apesar da badalação causada por seu feito, Kent se disse tranquilo. “Lido bem com isso, só tenho que me manter equilibrado. Amo nadar porque meus pais e treinadores sempre me apoiam.”