Super Bowl terá uma mulher como treinadora pela primeira vez

San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs disputarão no dia 2 de fevereiro, em Miami, a 54ª edição do Super Bowl, a grande decisão da liga de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL. O jogo terá uma personagem histórica à beira do gramado do Hard Rock Stadium: a técnica assistente ofensiva do 49ers, Katie Sowers, se tornou a primeira mulher e a primeira pessoa abertamente homossexual a chegar ao jogo final.

“Levando nossos talentos às praias do sul”, celebrou Katie, de 33 anos, em suas redes sociais. Integrante da comissão técnica do tradicional clube de San Francisco desde 2017, ela foi jogadora de futebol americano profissional e, inclusive, defendeu a seleção americana. Uma lesão no quadril fez com que ela se aposentasse em 2016, com apenas 29 anos.

“Ela tem sido extraordinária. Katie já estava aqui quando eu cheguei, mas tudo que ela faz é especial. Ela é briguenta, é maravilhosa no campo. Ela vai atrás das coisas. É divertido estar por perto”, elogiou o quarterback Jimmy Garoppolo à emissora CBS.

Katie foi a segunda mulher a participar de uma comissão da NFL (a primeira foi Kathryn Smith, do Buffalo Bills, em 2016) e também a primeira pessoa, entre homens e mulheres, a assumir que é gay. “Não importa o que você faça na vida, o mais importante é ser verdadeiro com o que você realmente é”, contou, em entrevista ao site Outsports, em 2017.

“Há muitas pessoas que se identificam como LGBT na NFL, como em qualquer outro ramo, mas não se sentem confortáveis sobre sua orientação sexual”, completou.

Os 49ers voltam à decisão da NFL depois de sete anos – em 2013, a equipe da Califórnia perdeu a final para o Baltimore Ravens. – e tentarão a sexta taça da história da franquia (o último título foi em 1995).