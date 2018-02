Super Bowl: Gisele Bündchen organiza torcida para Tom Brady

A modelo brasileira Gisele Bündchen postou na noite deste domingo, pouco antes do início do Super Bowl – a grande final do futebol americano – uma foto em seu Instagram em que aparece usando uma camiseta com o número 12 em homenagem ao marido Tom Brady, quarterback do New England Patriots, que busca seu sexto título na 52ª edição do evento. Bündchen se reuniu com a família, incluindo a sogra, Galynn Brady, para fazer coro à legenda da imagem e torcer para o jogador: “Vamos, Patriots!”.