Super Bowl 2018: jogadas bizarras viram piadas nas redes

A primeira etapa da 52ª edição do Super Bowl foi marcada por um jogo equilibrado, com uma acirrada disputa entre New England Patriots e o Philadelphia Eagles, que, por enquanto, vence a partida pelo placar de 22 a 12. Mas a grande final, televisionada no mundo inteiro, gerou comentários engraçados sobre algumas jogadas bizarras – nem Tom Brady, eleito o melhor jogador da temporada e um dos maiores de todos os tempos, escapou das piadas.

Brady arrisca de recebedor

O marido de Gisele Bundchen foi alvo de piada entre os internautas do Twitter ao arriscar uma jogada em que ele troca de posição: em vez de lançar a bola, como de costume, ele fugiu da marcação adversária, correu para o lado direito e, ao receber o lançamento, não teve sucesso ao tentar agarrar.

O desconhecido wide receiver Tom Brady não foi muito bem na primeira jogada tentando substituir Brandin Cooks: pic.twitter.com/8Pqa5a9RMJ — Liga dos 32 (NFL) (@LigaDos32) February 5, 2018

Os chutes tortos dos Patriots

Os field goals do futebol americano são como os pênaltis para o futebol. Na teoria são fáceis e os jogadores costumam acertar, quando a distância é pequena. Mas logo no Super Bowl, os jogadores dos Patriots fizeram feio e erraram dois.

q jogada horrorosa essa do field goal dos patriots kkkkkkkkkkkk — Jnr Beats (@Jorniu) February 5, 2018

Mew, eu ainda não digeri os erros de Field Goal do Patriots AHAUJAHAHAHAHAU — Giovana Felix (@Gifag) February 5, 2018

A “aposentadoria” precoce de Brandin Cooks

Os fãs nas redes sociais não perdoaram até uma lesão do recebedor Brandin Cooks, que sofreu uma pancada na cabeça e teve que deixar a partida por causa de uma concussão.

Morre Brandin Cooks mas passa bem — João (@joavitorxc) February 5, 2018