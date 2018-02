Super Bowl 2018: comercial durante jogo terá Emerson Fittipaldi

O Super Bowl, final da maior liga de futebol americano, volta em 2018 em sua 52ª edição com novos comerciais, no evento de maior importância da televisão dos EUA. Em 2017, cada 30 segundos de propaganda durante o jogo custaram 5,05 milhões de dólares (cerca de 16 milhões de reais), de acordo com a Kantar Ibope Media. Empresas automobilísticas, fabricantes de bebidas, restaurantes e a indústria cinematográfica estão entre os principais anunciantes do evento, que em 2017 lucrou 419 milhões de dólares com a venda de anúncios.

Na versão 2018, o jogo entre New England Patriots e Philadelphia Eagles, neste domingo, às 21h30, traz novamente uma coleção de comerciais que devem bater recorde de audiência, com participação de várias estrelas da música, da TV, do cinema e até a aparição do brasileiro bicampeão da F1 e campeão da Fórmula Indy, Emerson Fittipaldi.

Os principais anunciantes deste domingo:

KIA, com Steven Tyler e Emerson Fittipaldi

Nova temporada do The Voice, com Kelly Clarkson, Alicia Keys, Adam Levine e Blake Shelton

M&M, com Danny DeVito

Pringles

Sprint

Grupon

Budweiser

Amazon

Avocados from Mexico, com o ator de comédia Chris Elliot

Pepsi

Doritos e MTN Dew Ice, com Peter Dinklage e Morgan Freeman

Febreze

Hyundai

Toyota Lexus, com Pantera Negra, da Marvel

T-Mobile, com Justin Bieber

Universal, com o ex-jogador de futebol americano Peyton Manning

Wendy´s brinca com o McDonald´s

WeatherTech