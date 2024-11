Sul-Americana: Cruzeiro perde para Racing e segue sem ganhar torneios internacionais

O Cruzeiro foi derrotado pelo Racing na final da Copa Sul-Americana, que aconteceu neste sábado, 23, no estádio La Nueva Olla, em Assunção. A partida em solo paraguaio acabou com um placar de 3 a 1, um título inédito para os argentinos e a continuidade de um jejum de taças internacionais que já dura 25 anos para o clube mineiro — desde a Recopa Sul-Americana de 1998 (disputada em 1999), quando se sagrou campeão sobre o também argentino River Plate.

Com um primeiro tempo dominante, o Racing teve um gol anulado aos seis minutos de jogo, e saiu na frente com gols de Gastón Martirena e Adrián Martínez, marcados aos 15 e 20 minutos. Kaio Jorge até chegou a diminuir aos 52, esboçando uma reação do clube brasileiro, mas o aumento no volume de jogo não resultou em bola na rede, e o empate não veio. Nos acréscimos, aos 95, Roger Martínez ainda ampliou o placar para os argentinos.

Com a derrota, o Cruzeiro não está mais garantido na Libertadores do ano que vêm, mas ainda pode conquistar uma vaga através do Brasileirão: o time está agora na sétima posição, que dá vaga à fase preliminar do torneio. Com quatro rodadas pela frente, no entanto, a raposa terá de disputar o lugar com times como Bahia, Corinthians, Vasco e Atlético-MG. Caso o Botafogo conquiste o título da Libertadores 2024, o G-7 do Campeonato Brasileiro passa a ser G-8, classificando também o oitavo colocado.

