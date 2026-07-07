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Esporte

Suíça x Colômbia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 7, vai decidir o último classificado para as quartas de final do Mundial. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 09h58 | Atualizado em 7 jul 2026, 16h13
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 24: General view of the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group B match between Switzerland and Canada at BC Place Vancouver on June 24, 2026 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
Estádio de Vancouver, no Canadá, vai ser o palco da partida entre Suíça e Colômbia nesta terça, 7 (Fran Santiago/Getty Images)
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Suíça x Colômbia na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Suíça e Colômbia disputam a última vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça, 7, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Vancouver, no Canadá. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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A Suíça terminou na liderança do Grupo B, com 7 pontos em 3 partidas disputadas. No primeiro mata-mata, a seleção europeia venceu a Argélia por 2 a 0 e se classificou sem sustos. Os gols foram marcados por Embolo e Ndoye.

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Do outro lado, a Colômbia foi líder do Grupo K, na frente de Portugal. Na segunda fase do Mundial, os colombianos enfrentaram Gana e venceram por 1 a 0, com gol de Jhon Arias marcado ainda no primeiro tempo.

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A seleção que avançar às quartas de final vai igualar a sua melhor campanha na história do torneio. A Colômbia chegou nas quartas em 2014, enquanto a Suíça disputou essa fase do torneio em três oportunidades: 1934, 1938 e 1954.

Como assistir ao jogo entre Suíça e Colômbia hoje?

Suíça e Colômbia vão se enfrentar nesta terça, 7, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Escalações confirmadas:

Suíça: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez; Freuler e Xhaka; Ndoye, Rieder e Jashari; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

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Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

Odds para Suíça x Colômbia:

Resultado final

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Betano: Suíça (3.55) – Empate (3.10) – Colômbia (2.25)

Bet365: Suíça (3.50) – Empate (3.10) – Colômbia (2.25)

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Arbitragem

  • Árbitro: Iván Barton (El Salvador);
  • Assistentes: David Morán (El Salvador) e Antonio Pupiro (El Salvador);
  • Quarta árbitra: Katia Itzel García (México).
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TAGS:
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