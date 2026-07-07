Suíça x Colômbia na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Suíça e Colômbia disputam a última vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira. Ambas as seleções chegam invictas, prometendo um duelo emocionante em busca de igualar suas melhores campanhas históricas. Saiba onde assistir, escalações e todos os detalhes do confronto decisivo.

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Suíça e Colômbia disputam a última vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça, 7, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Vancouver, no Canadá. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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A Suíça terminou na liderança do Grupo B, com 7 pontos em 3 partidas disputadas. No primeiro mata-mata, a seleção europeia venceu a Argélia por 2 a 0 e se classificou sem sustos. Os gols foram marcados por Embolo e Ndoye.

Do outro lado, a Colômbia foi líder do Grupo K, na frente de Portugal. Na segunda fase do Mundial, os colombianos enfrentaram Gana e venceram por 1 a 0, com gol de Jhon Arias marcado ainda no primeiro tempo.

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A seleção que avançar às quartas de final vai igualar a sua melhor campanha na história do torneio. A Colômbia chegou nas quartas em 2014, enquanto a Suíça disputou essa fase do torneio em três oportunidades: 1934, 1938 e 1954.

Como assistir ao jogo entre Suíça e Colômbia hoje?

Suíça e Colômbia vão se enfrentar nesta terça, 7, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Escalações confirmadas:

Suíça: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez; Freuler e Xhaka; Ndoye, Rieder e Jashari; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

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Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

Odds para Suíça x Colômbia :

Resultado final

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Betano: Suíça (3.55) – Empate (3.10) – Colômbia (2.25)

Bet365: Suíça (3.50) – Empate (3.10) – Colômbia (2.25)

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Arbitragem

Árbitro: Iván Barton (El Salvador);

Iván Barton (El Salvador); Assistentes: David Morán (El Salvador) e Antonio Pupiro (El Salvador);

David Morán (El Salvador) e Antonio Pupiro (El Salvador); Quarta árbitra: Katia Itzel García (México).

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