Suíça x Canadá na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 24, vale a liderança do Grupo B. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida
Suíça e Canadá se enfrentam nesta quarta, 24, às 16h (horário de Brasília), pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá.
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As duas seleções somam quatro pontos, mas os canadenses ocupam a liderança graças ao melhor saldo de gols. O Canadá está com o saldo de 6 gols contra 3 da Suíça. Para os suíços, somente a vitória interessa na briga pela liderança. O empate mantém os anfitriões no topo.
Na estreia, as duas seleções empataram em 1 a 1 — o Canadá contra a Bósnia e a Suíça diante do Catar. Já na segunda rodada, vieram as goleadas: o Canadá aplicou um sonoro 6 a 0 nos cataris, enquanto a Suíça bateu os bósnios por 4 a 1.
Apesar da goleada sobre o Catar, o time de time de Jesse Marsch perdeu o meio-campista Ismaël Koné, que sofreu uma fratura na perna e está fora do restante do torneio.
O duelo desta quarta-feira deve ser de grande equilíbrio. A Suíça tende a concentrar sua construção pelo centro, enquanto o Canadá explora a velocidade pelos lados do campo e o volume de cruzamentos. Jonathan David, autor de três gols no Mundial, é a principal ameaça canadense. Entre os suíços, Rubén Vargas e Breel Embolo aparecem como os jogadores mais capazes de romper uma defesa que permitiu apenas três finalizações certas nas duas primeiras rodadas.
Como assistir ao jogo entre Suíça e Canadá hoje?
Suíça e Canadá vão se enfrentar nesta quarta, 24, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Suíça: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Aebischer, Granit Xhaka, Freuler e Fabian Rieder; Ndoye e Embolo. Técnico: Murat Yakin.
Canadá: Maxime Crépeau; Johnston, Fougerolles, Cornelius e Laryea; Buchanan, Nathan Saliba, Eustáquio e Ali Ahmed; Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.
Odds para Suíça x Canadá:
Resultado final
Betano: Suíça (2.37) – Empate (3.05) – Canadá (3.30)
Bet365: Suíça (2.37) – Empate (3.10) – Canadá (3.30)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR