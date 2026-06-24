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Esporte

Suíça x Canadá na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 24, vale a liderança do Grupo B. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 09h04 | Atualizado em 24 jun 2026, 16h56
VANCOUVER, CANADA - APRIL 17: General view of BC Place stadium from the pitch level before the start of the MLS match between Vancouver Whitecaps FC and Sporting Kansas City on April 17, 2026 in Vancouver, Canada. BC Place Stadium will host seven matches in the FIFA World Cup 2026. (Photo by Rich Lam/Getty Images)
Estádio de Vancouver, no Canadá, vai ser o palco da partida entre Nova Zelândia e Bélgica (Rich Lam/Getty Images)
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Suíça x Canadá na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Suíça e Canadá se enfrentam nesta quarta, 24, às 16h (horário de Brasília), pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá.

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As duas seleções somam quatro pontos, mas os canadenses ocupam a liderança graças ao melhor saldo de gols. O Canadá está com o saldo de 6 gols contra 3 da Suíça. Para os suíços, somente a vitória interessa na briga pela liderança. O empate mantém os anfitriões no topo.

Siga

Na estreia, as duas seleções empataram em 1 a 1 — o Canadá contra a Bósnia e a Suíça diante do Catar. Já na segunda rodada, vieram as goleadas: o Canadá aplicou um sonoro 6 a 0 nos cataris, enquanto a Suíça bateu os bósnios por 4 a 1.

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Apesar da goleada sobre o Catar, o time de time de Jesse Marsch perdeu o meio-campista Ismaël Koné, que sofreu uma fratura na perna e está fora do restante do torneio.

O duelo desta quarta-feira deve ser de grande equilíbrio. A Suíça tende a concentrar sua construção pelo centro, enquanto o Canadá explora a velocidade pelos lados do campo e o volume de cruzamentos. Jonathan David, autor de três gols no Mundial, é a principal ameaça canadense. Entre os suíços, Rubén Vargas e Breel Embolo aparecem como os jogadores mais capazes de romper uma defesa que permitiu apenas três finalizações certas nas duas primeiras rodadas.

Como assistir ao jogo entre Suíça e Canadá hoje?

Suíça e Canadá vão se enfrentar nesta quarta, 24, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Suíça: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Aebischer, Granit Xhaka, Freuler e Fabian Rieder; Ndoye e Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Canadá: Maxime Crépeau; Johnston, Fougerolles, Cornelius e Laryea; Buchanan, Nathan Saliba, Eustáquio e Ali Ahmed; Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Odds para Suíça x Canadá:

Resultado final

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Betano: Suíça (2.37) – Empate (3.05) – Canadá (3.30)

Bet365: Suíça (2.37) – Empate (3.10) – Canadá (3.30)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil);
  • Assistentes: Danilo Manis (Brasil) e Rafael Alves (Brasil);
  • Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru);
  • VAR: Juan Soto (Venezuela).
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TAGS:
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