Suíça x Bósnia na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Suíça e Bósnia e Herzegovina se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo 2026, com o Grupo B em total equilíbrio. Ambas as seleções buscam a primeira vitória após empates na estreia. Descubra onde assistir ao vivo, os horários e as escalações prováveis para este duelo crucial em Los Angeles.

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Suíça e Bósnia e Herzegovina vão jogar nesta quinta-feira, 18, às 16h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos.

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O cenário do Grupo B está em pé de igualdade, com as quatro equipes empatadas, já que a Suíça empatou com o Catar em 1 a 1 na estreia, mesmo resultado de Canadá x Bósnia.

A Suíça largou na frente na 1ª rodada, com gol do atacante Embolo ainda na primeira etapa, mas foi punida com um gol de empate aos 49 minutos do segundo tempo.

Do outro lado, a Bósnia também abriu o placar na estreia, contra o Canadá, com gol de Jovo Lukić aos 21 minutos de jogo, mas sofreu o empate na segunda etapa, aos 33 minutos. O jogo marcou a estreia da Copa do Mundo em solo canadense. Essa é a segunda edição de Copa que a Bósnia disputa. A primeira foi em 2014, no Brasil, quando caiu ainda na fase de grupos.

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Como assistir ao jogo entre Suíça e Bósnia hoje?

Suíça e Bósnia e Herzegovina vão se enfrentar nesta quinta, 18, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Suíça: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodriguez; Aebischer, Freuler e Xhaka; Ndoye, Embolo e Vargas. Técnico: Murat Yakin.

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Bósnia: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic e Kolasinac; Basic, Tahirovic, Bajraktarevic e Memic; Demirovic e Lukic. Técnico: Sergej Barbarez.

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Odds para Suíça x Bósnia e Herzegovina:

Resultado final

Betano: Suíça (1.60) – Empate (4.05) – Bósnia e Herzegovina (5.70)

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Bet365: Suíça (1.55) – Empate (4.20) – Bósnia e Herzegovina (6.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: João Pinheiro (Portugal);



João Pinheiro (Portugal); Assistentes: Bruno Jesus (Portugal) e Luciano Maia (Portugal);



Bruno Jesus (Portugal) e Luciano Maia (Portugal); Quarto árbitro: Yusuke Araki (Japão);



Yusuke Araki (Japão); VAR: Dennis Higler (Holanda).