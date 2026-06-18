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Esporte

Suíça x Bósnia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 18, é válida pela 2ª rodada do Grupo B. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 09h14 | Atualizado em 18 jun 2026, 15h03
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 12: General view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images)
Estádio de Los Angeles vai ser o palco da partida entre Espanha e Bélgica nesta sexta, 10 (Europa Press Sports/Europa Press/Getty Images)
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Suíça e Bósnia e Herzegovina vão jogar nesta quinta-feira, 18, às 16h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos.

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O cenário do Grupo B está em pé de igualdade, com as quatro equipes empatadas, já que a Suíça empatou com o Catar em 1 a 1 na estreia, mesmo resultado de Canadá x Bósnia.

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A Suíça largou na frente na 1ª rodada, com gol do atacante Embolo ainda na primeira etapa, mas foi punida com um gol de empate aos 49 minutos do segundo tempo. 

Do outro lado, a Bósnia também abriu o placar na estreia, contra o Canadá, com gol de Jovo Lukić aos 21 minutos de jogo, mas sofreu o empate na segunda etapa, aos 33 minutos. O jogo marcou a estreia da Copa do Mundo em solo canadense. Essa é a segunda edição de Copa que a Bósnia disputa. A primeira foi em 2014, no Brasil, quando caiu ainda na fase de grupos. 

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Como assistir ao jogo entre Suíça e Bósnia hoje?

Suíça e Bósnia e Herzegovina vão se enfrentar nesta quinta, 18, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Suíça: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodriguez; Aebischer, Freuler e Xhaka; Ndoye, Embolo e Vargas. Técnico: Murat Yakin.

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Bósnia: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic e Kolasinac; Basic, Tahirovic, Bajraktarevic e Memic; Demirovic e Lukic. Técnico: Sergej Barbarez.

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Odds para Suíça x Bósnia e Herzegovina:

Resultado final

Betano: Suíça (1.60) – Empate (4.05) – Bósnia e Herzegovina (5.70)

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Bet365: Suíça (1.55) – Empate (4.20) – Bósnia e Herzegovina (6.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: João Pinheiro (Portugal);
  • Assistentes: Bruno Jesus (Portugal) e Luciano Maia (Portugal);
  • Quarto árbitro: Yusuke Araki (Japão);
  • VAR: Dennis Higler (Holanda).
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