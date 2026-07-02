Suíça x Argélia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Suíça e Argélia se enfrentam na madrugada desta sexta, 3, à meia-noite (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio de Vancouver, no Canadá. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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Líder do Grupo B, a seleção suíça avançou invicta, com sete pontos, depois de empatar com o Catar e vencer Bósnia e Canadá. A equipe de Murat Yakin aposta na experiência de Xhaka e Freuler para controlar o meio-campo, além da velocidade de Vargas, Embolo e Manzambi no ataque.

A Argélia avançou como uma das melhores terceiras colocadas após somar quatro pontos no Grupo J. O time perdeu para a Argentina, venceu a Jordânia e empatou por 3 a 3 com a Áustria. Mahrez continua sendo o principal nome técnico da equipe, que também conta com Aouar, Maza e Gouiri para explorar os espaços deixados pela defesa adversária.

O confronto tem um componente particular: Vladimir Petkovic, atual treinador argelino, comandou a Suíça entre 2014 e 2021 e conhece boa parte da seleção europeia.

Como assistir ao jogo entre Suíça e Argélia hoje?

Suíça e Argélia vão se enfrentar na madrugada desta sexta, 3, à meia-noite (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Suíça: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Sow e Xhaka; Manzambi, Vargas e Embolo. Técnico: Murat Yakin.

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Argélia: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Bentaleb e Chaïbi; Mahrez, Maza e Aouar; Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.

Odds para Suíça x Argélia :

Resultado final

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Betano: Suíça (2.07) – Empate (3.20) – Argélia (3.95)

Bet365: Suíça (2.00) – Empate (3.25) – Argélia (4.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina);



Assistentes: Maximiliano Del Yesso (Argentina) e Facundo Rodríguez (Argentina);



Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru);



Assistente reserva: Michael Orue (Peru) .

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