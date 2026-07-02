Suíça x Argélia na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida é válida pela segunda fase do torneio. Saiba como assistir ao vivo
Suíça e Argélia se enfrentam na madrugada desta sexta, 3, à meia-noite (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio de Vancouver, no Canadá. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
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Líder do Grupo B, a seleção suíça avançou invicta, com sete pontos, depois de empatar com o Catar e vencer Bósnia e Canadá. A equipe de Murat Yakin aposta na experiência de Xhaka e Freuler para controlar o meio-campo, além da velocidade de Vargas, Embolo e Manzambi no ataque.
Como assistir ao jogo entre Suíça e Argélia hoje?
Suíça e Argélia vão se enfrentar na madrugada desta sexta, 3, à meia-noite (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Suíça: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Sow e Xhaka; Manzambi, Vargas e Embolo. Técnico: Murat Yakin.
Argélia: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Bentaleb e Chaïbi; Mahrez, Maza e Aouar; Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.
Odds para Suíça x Argélia:
Resultado final
Betano: Suíça (2.07) – Empate (3.20) – Argélia (3.95)
Bet365: Suíça (2.00) – Empate (3.25) – Argélia (4.00)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR