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Esporte

Suécia x Tunísia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida é válida pelo Grupo F, o mesmo de Holanda e Japão. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 11h30 | Atualizado em 14 jun 2026, 20h58
GUADALUPE, MEXICO - MARCH 26: General view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifying Playoff tournament match between Bolivia and Suriname at Estadio Monterrey on March 26, 2026 in Guadalupe, Mexico. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Monterrey, no México, vai ser o palco de Holanda e Marrocos nesta segunda, 29 (Hector Vivas - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Suécia x Tunísia na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Suécia e Tunísia estreiam na Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 14, às 23h (horário de Brasília), no estádio de Monterrey, no México, em duelo válido pelo Grupo F, que também reúne Holanda e Japão.

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Depois de ficar fora da Copa de 2022, a Suécia voltou ao torneio sob o comando de Graham Potter, que assumiu a equipe em meio a uma campanha turbulenta e conseguiu a classificação para a repescagem via Nations League, depois de ficar na lanterna do seu grupo nas eliminatórias. Na repescagem, os suecos eliminaram a Ucrânia e a Polônia. A força da equipe está no ataque: Viktor Gyökeres e Alexander Isak formam uma forte dupla, apoiada por nomes como Lucas Bergvall, Anthony Elanga e Benjamin Nygren. A Suécia disputa sua 13ª Copa do Mundo e a sua melhor campanha foi o vice-campeonato de 1958, em casa.

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Do outro lado, a seleção africana se classificou com uma campanha defensiva histórica, sem sofrer gols nas eliminatórias, e aposta na organização de Sabri Lamouchi para tentar avançar pela primeira vez ao mata-mata de uma Copa. A Tunísia vai jogar a sua 7ª Copa, a terceira consecutiva.

Como assistir ao jogo entre Suécia e Tunísia hoje?

Suécia e Tunísia vão se enfrentar neste domingo, 14, às 23h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026, no estádio de Monterrey, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Suécia: Johansson; Holm, Lindelöf, Starfelt e Dahl; Larsson e Bergvall; Elanga, Nygren e Isak; Gyökeres. Técnico: Graham Potter.

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Tunísia: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi e Ali Abdi; Laïdouni e Skhiri; Achouri, Mejbri e Ltaief; Jaziri. Técnico: Sabri Lamouchi.

Odds para Suécia x Tunísia:

Resultado final

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Betano: Suécia (1.90) – Empate (3.45) – Tunísia (4.35)

Bet365: Suécia (1.85) – Empate (3.50) – Tunísia (4.20)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina);
  • Assistentes: Maximiliano Del Yesso (Argentina) e Facundo Rodríguez (Argentina);
  • Quarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
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