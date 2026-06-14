Suécia x Tunísia na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida é válida pelo Grupo F, o mesmo de Holanda e Japão. Saiba como assistir ao vivo
Suécia e Tunísia estreiam na Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 14, às 23h (horário de Brasília), no estádio de Monterrey, no México, em duelo válido pelo Grupo F, que também reúne Holanda e Japão.
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Depois de ficar fora da Copa de 2022, a Suécia voltou ao torneio sob o comando de Graham Potter, que assumiu a equipe em meio a uma campanha turbulenta e conseguiu a classificação para a repescagem via Nations League, depois de ficar na lanterna do seu grupo nas eliminatórias. Na repescagem, os suecos eliminaram a Ucrânia e a Polônia. A força da equipe está no ataque: Viktor Gyökeres e Alexander Isak formam uma forte dupla, apoiada por nomes como Lucas Bergvall, Anthony Elanga e Benjamin Nygren. A Suécia disputa sua 13ª Copa do Mundo e a sua melhor campanha foi o vice-campeonato de 1958, em casa.
Do outro lado, a seleção africana se classificou com uma campanha defensiva histórica, sem sofrer gols nas eliminatórias, e aposta na organização de Sabri Lamouchi para tentar avançar pela primeira vez ao mata-mata de uma Copa. A Tunísia vai jogar a sua 7ª Copa, a terceira consecutiva.
Como assistir ao jogo entre Suécia e Tunísia hoje?
Suécia e Tunísia vão se enfrentar neste domingo, 14, às 23h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026, no estádio de Monterrey, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Suécia: Johansson; Holm, Lindelöf, Starfelt e Dahl; Larsson e Bergvall; Elanga, Nygren e Isak; Gyökeres. Técnico: Graham Potter.
Tunísia: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi e Ali Abdi; Laïdouni e Skhiri; Achouri, Mejbri e Ltaief; Jaziri. Técnico: Sabri Lamouchi.
Odds para Suécia x Tunísia:
Resultado final
Betano: Suécia (1.90) – Empate (3.45) – Tunísia (4.35)
Bet365: Suécia (1.85) – Empate (3.50) – Tunísia (4.20)