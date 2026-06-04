Suécia x Grécia: onde assistir, horário e escalações
Partida vai marcar a despedida da Suécia diante da sua torcida entes da Copa do Mundo. Saiba como assistir
Suécia e Grécia se enfrentam em partida amistosa nesta quinta-feira, 4, às 14h (horário de Brasília), na Strawberry Arena, em Solmo.
A partida vai marcar a despedida da Suécia diante da sua torcida entes da Copa do Mundo. A seleção se classificou para o torneio após eliminar Ucrânia e Polônia na repescagem das eliminatórias. Os suecos estão no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia.
Do outro lado, a Grécia terminou no terceiro lugar do seu grupo das eliminatórias e não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo. Nos últimos dois amistosos disputados, a Grécia perdeu para o Paraguai e empatou com a Hungria.
Como assistir ao jogo entre Suécia e Grécia hoje?
Suécia e Grécia vão se enfrentar nesta quinta, 4, às 14h (horário de Brasília), em amistoso internacional, na Strawberry Arena, em Solmo. A partida terá transmissão da ESPN 4 e Disney+.
Prováveis escalações:
Suécia: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien e Lindelöf; Johansson, Bergvall, Svanberg, Karlström e Svensson; Isak e Nilsson. Técnico: Graham Potter.
Grécia: Tzolakis; Vagiannidis, Retsos, Koulierakis e Tsimikas; Triantis e Kourbelis; Masouras, Mouzakitis e Tzolis; Pavlidis. Técnico: Ivan Jovanovic.
Odds para Suécia x Grécia:
Resultado final
Betano: Suécia (2.05) – Empate (3.60) – Grécia (3.50)
Bet365: Suécia (2.00) – Empate (3.40) – Grécia (3.30)
Arbitragem
- Árbitro: Aaron Wyn Jones (País de Gales);
- Assistentes: Daniel Beckett e Martin Roberts (País de Gales);
- Quarto árbitro: Iwan Arwel Griffith (País de Gales).