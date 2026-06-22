Sucessor de Guardiola no Manchester City está perto de ser anunciado

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O Manchester City está prestes a nomear Enzo Maresca, ex-Chelsea, como o sucessor de Pep Guardiola. O italiano, que levou o Leicester à elite e conquistou títulos importantes pelos Blues, incluindo a Copa do Mundo de Clubes, chega por 20 milhões de euros. A era Guardiola termina após uma década vitoriosa no clube.

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O Manchester City está perto de anunciar o sucessor de Pep Guardiola para o cargo de treinador do time principal, de acordo com o Sky Sports. O preterido pelo clube inglês é Enzo Maresca, italiano de 46 anos, atual campeão da Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea. Segundo o jornal inglês, os Citizens pagarão 20 milhões de euros, aproximadamente 118 milhões de reais, aos Blues pelo treinador.

Fim da era Guardiola

Guardiola encerrou um ciclo vitorioso no Manchester City após 10 anos. Ele chegou em julho de 2016 no clube e conquistou nove títulos: seis do Campeonato Inglês, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa, uma Uefa Champions e um Mundial de Clubes.

Quem é Enzo Maresca?

A primeira vez que o italiano se destacou treinando um time da categoria principal foi pelo Leicester City na temporada de 2023/2024. O técnico fez com que o time inglês subisse de divisão e foi contratado pelo Chelsea. Em seu primeiro ano nos Blues, Maresca classificou o time para a Champions League, conquistou a Conference League e a Copa do Mundo de Clubes.

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Ainda assim, o treinador deixou o clube de Londres no começo deste ano. Ele declarou que recebia pouco apoio do Chelsea e resolveu não permanecer no cargo, mesmo que seu contrato fosse até 2029. Seu substituto foi o inglês Liam Rosenior que foi demitido três meses depois.

O acordo

Ainda que Maresca tenha deixado o cargo no Chelsea, o italiano possui um vínculo legal com os Blues. Por conta disso, o Manchester City teve que negociar com o clube de Londres e os dois chegaram ao acordo de uma compensação de 20 milhões de euros (118 milhões de reais) pelo treinador.

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O Sky Sports noticiou que Maresca deve viajar a Manchester nos próximos dias para assinar um contrato de três anos, porém os Citizens e os Blues ainda não se pronunciaram.