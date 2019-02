Suárez faz 4, Neymar desencanta e Barça afasta a crise

O Barcelona, enfim, reagiu – e em grande estilo. Nesta quarta-feira, o time catalão goleou o Deportivo La Coruña por 8 a 0, na casa do adversário, em tarde inspirada do uruguaio Luis Suárez, autor de quatro gols. A arrasadora atuação encerrou uma série de três derrotas consecutivas e manteve o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol. O brasileiro Neymar, principal alvo de críticas da torcida nas últimas semanas, parecia que passaria em branco novamente, mas marcou o oitavo gol da goleada e voltou a sorrir ao lado dos companheiros Suárez e Messi.

O ambiente no Barcelona estava bastante pesado depois das derrotas para Real Madrid, Atlético de Madri e Valencia, que eliminaram o time da Liga dos Campeões e recolocaram o os principais rivais na disputa pelo título espanhol. No entanto, a fragilidade do La Coruña ajudou a espantar a crise logo no início da partida desta quinta. Aos 10 minutos, Suárez marcou o primeiro ao desviar a bola após cobrança de escanteio. O La Coruña reclamou de um empurrão do atacante uruguaio no brasileiro Sidney na origem da jogada.

O La Coruña até assustou o goleiro Claudio Bravo em duas oportunidades, mas aos 23 minutos Lionel Messi deu linda assistência para Suárez marcar seu segundo gol e tranquilizar ainda mais a situação. Jogando bem, o Barcelona matou o jogo logo no primeiro minuto da segunda etapa: o croata Ivan Rakitic apareceu na área, recebeu de Suárez e bateu de primeira para marcar o terceiro.

Suárez ainda recebeu mais duas genorsas assistências de Messi e Neymar e marcou mais dois gols na partida. Aos 27, Suárez retribuiu e passou para Messi marcar o seu, 6 a 0. O La Coruña não ofereceu qualquer resistência e até o zagueiro Marc Bartra se atreveu a subir para o ataque, fazer fila na defesa e marcar o sétimo. Já nos minutos finais, Neymar, que novamente teve uma atuaão apagada, ao menos voltou a marcar depois de cinco partidas. O brasileiro recebeu passe de Suárez, se livrou do goleiro com uma finta de corpo e tocou para as redes.

Com a vitória, o Barcelona chegou a 79 pontos e se garantiu no topo pelo menos até o fim da 34ª rodada. O Atlético, que visita o Athletic Bilbao ainda nesta quarta, tem 76 e, mesmo que vença, ainda perderia nos critérios de desempate. Ainda vivíssimo na briga, o Real Madrid tem 75 e enfrenta o Villarreal nesta quarta. Restam quatro rodadas para o fim da liga espanhola.

(da redação)