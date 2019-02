Stuttgart vence Freiburg e inicia rodada na zona da ‘Champions’

Na abertura da sexta rodada da Bundesliga, o Stuttgart fez a sua parte. Nesta sexta-feira, o time do brasileiro naturalizado alemão Cacau visitou o Freiburg e conseguiu uma vitória por 2 a 1 que lhe permite começar o fim de semana em terceiro lugar, dentro da faixa que dá vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Mesmo fora de casa, o time de Stuttgart não teve problema diante de um adversário que pode até terminar esta rodada na zona de rebaixamento. O meia Martin Harnik tratou de comprovar a superioridade no placar marcando os dois gols de sua equipe.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, o jogador do Stuttgart aproveitou um rebote para colocar a bola nas redes adversárias. Na etapa complementar, o Freiburg chegou a equilibrar o confronto, mas Harnik apareceu novamente de maneira decisiva aos 28 minutos, aproveitamento cruzamento de Molinaro para vencer o goleiro Baumann.

Aos 39 minutos, Pappis Cissé ainda conseguiu marcar o gol de honra dos anfitriões e chegar a cinco gols na competição. Na parte coletiva, porém, seu feito serviu somente para dar esperança insuficiente para mudar o resultado da partida.

O Stuttgart chegou a dez pontos, mesmo número do Borussia Monchengladbach e do Bayer Leverkusen, quarto e quinto colocados, respectivamente, por terem saldo de gols inferior. Ambos, contudo, podem subir na tabela ainda nesta rodada porque jogarão no fim de semana, assim como os líderes Bayern de Munique e Werder Bremen, que têm 12 pontos.

Já o Freiburg tem possibilidades até de encerrar a sexta rodada na lanterna. Em15lugar, com quatro pontos, os perdedores no jogo único desta sexta-feira precisam torcer contra Augsburg, Kaiserlautern e Hamburgo. Se um dos dois primeiros vencerem, o Freiburg já entra na zona de rebaixamento.