STJD marca julgamento de impugnação da final do Campeonato Paulista

A final do Campeonato Paulista de 2018 terá um novo capítulo na manhã da próxima quarta-feira. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou nesta segunda-feira a data do novo julgamento sobre a denúncia do Palmeiras sobre interferência externa à arbitragem na decisão do Estadual, vencida pelo rival Corinthians, em 8 de abril.

O STJD aceitou conduzir o caso a partir de dia 16 de agosto, quando o órgão se reuniu e acatou a reclamação do Palmeiras. Na esfera estadual, no TJD, o clube acabou derrotado pois os auditores argumentaram que o departamento jurídico perdeu o prazo para reclamar sobre a partida. No STJD, porém, o entendimento foi outro e o órgão assumiu a responsabilidade pelo processo.

Além de reclamar ao STJD sobre o prazo, algo que o Palmeiras conseguiu, o clube aguarda agora ter o principal questionamento acolhido. A diretoria argumenta que houve interferência externa para o árbitro Marcelo Aparecido de Souza marcar e depois de oito minutos cancelar um pênalti de Ralf no atacante Dudu, no segundo tempo daquela decisão.

O Palmeiras recorreu a vídeos, imagens e elaborou um documento com mais de cem páginas para reforçar a tese de que o árbitro voltou atrás na marcação do pênalti e assinalou escanteio após ser comunicado por alguém que estava fora do campo. A diretoria até contratou uma empresa americana especializada em inteligência, a Kroll, para ajudar a elaborar o material.

Se não tiver sucesso no STJD, a diretoria indicou que não desistirá de tentar impugnar a final do Estadual. O Palmeiras sinalizou anteriormente o objetivo de enviar o caso para tribunais internacionais do esporte.